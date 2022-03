Dragić in Durant le spremljevalca izjemnega večera Irvinga

Goran Dragić je dosegel 5 točk in podelil še 7 asistenc (poleg tega pa še po 2 skoka, 2 ukradeni in izgubljeni žogi), a po tekmi lahko zgolj zaploskal soigralcu Kyrieju Irvingu, ki je kot drugi branilec v zgodovini lige NBA po Michaelu Jordanu drugič v karieri dosegel 50 točk z vsaj 75-odstotnim metom iz igre.

»To je bilo mojstrsko. Mlajši igralci bi si morali ogledati to tekmo in se naučiti, kaj je na tej ravni potrebno za doseganje košev,« kontroverznega soigralca, ki zaradi necepljenosti še vedno ne sme igrati v domačem Brooklynu, ni mogel prehvaliti Kevin Durant, ki je dosegel skromnih 14 točk.

Na gostovanju v Charlottu, kjer ima glavno besedo v ekipi Hornets kot večinski lastnik ravno Jordan, je Irving kar devetkrat zadel za tri točke in pomagal mrežicam prekiniti niz štirih porazov ob zmagi s 132:121. Basketball Reference je izračunal, da se je Irving pridružil skupini 22 igralcev v zgodovini lige NBA s petimi tekmami, na katerih je dosegel 50 točk, njegov rekord sicer ostaja 57 točk (podaljšek) iz marca 2015, ko je bil član Cleveland Cavaliers na obračunu s San Antonio Spurs.

Irving je iz igre metal 15:19 (za tri 9:12), proste mete pa 11:13. »Čutil sem, da je to večer, ko moramo zmagati. Ne pravim, da tako ne čutim kakšen drug večer, a za kaj takšnega moraš v nek globok kraj, kjer te nič ne more vreči iz tira,« je o svoji predstavi povedal Irving. Z dominantno predstavo pod košem se je izkazal tudi Andre Drummond (20 točk, 14 skokov) v pomembnem obračunu za osmo mesto na lestvici, ki ga je Brooklyn prevzel ravno iz rok sršenov, pri katerih ni bilo dovolj 30 točk Milesa Bridgesa in Terryja Rozierja, ob prvem porazu po dveh zaporednih zmagah je LaMelo Ball 24 točkam dodal 7 asistenc.

Po 20 točkah Irvinga v prvem polčasu je Brooklyn vodil z 69:43, tudi po zaslugi številnih izgubljenih žog domačih, katerih zaostanek je v drugem polčasu narasel že do 34 točk. Manj kot štiri minute pred koncem se je prednost stopila na 13, nato je Irving zadel enega zadnjih metov iz igre. V četrtek zvečer sledi spektakularen obračun s Philadelphia 76ers in nekdanjim soigralcem Jamesom Hardnom, do katerega – tako vsaj trdita Irving in Durant – pri Brooklynu ne gojijo nikakršnih zamer zaradi ekspresnega konca sodelovanja.