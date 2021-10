Goran Dragić odigral prvo tekmo za Kanadčane

Dončić čaka na prvo pripravljalno tekmo

Tudi Vlatko Čančar je že del uverture v novo sezono. FOTO: Rick Osentoski/Usa Today Sports

Slovenski košarkar, ki je zapustil dolgoletno ekipo v severnoameriški ligi NBAin se podati v Kanado k, je odigral prvo tekmo za novo sredino. V dvorani Scotiabank Arena je tekmo proti Philadelphia 76ers začel v prvi peterki in v 16:26 minute k zmagi s 123:107 prispeval osem točk.Kapetan zlate slovenske reprezentance Dragić je lani z vročico igral v finalu, avgusta pa je moral zamenjati delodajalca. V veliki menjavi igralcev, v kateri je Miami pridobiliz Toronta in za 90 milijonov dolarjev na Floridi zadržalse je k Toronto Raptors preselil Dragić, ki je za kanadsko ekipo odigral prvo pripravljalno tekmo za novo sezono.Poleg osmih točk je 35-letni Ljubljančan zbral po en skok, blokado in ukradeno žogo. Novinecje za Toronto dosegel 13 točk, devet skokov, šest podaj, tri ukradene žoge in dve blokadi,je za goste zbral 19 točk, 14 skokov, tri podaje in štiri blokade.Denver Nuggetsso gostovali v Staples Centru pri Los Angeles Clippers in izgubili za točko s 102:103. Pri zlatih zrnih se je s 23 točkami najbolj izkazal, Čančar je v osmih minutah zbral dve točki, izgubil eno žogo ter naredil osebno napako. Pri domači ekipi, ki je večini najboljših igralcev namenila počitek, se je s 14 točkami izkazalKošarkarji Dallas Mavericksbodo prvo pripravljalno tekmo na novo sezono odigrali v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v Teksasu pomerili z Utah Jazz. Nova sezona lige NBA se bo sicer začela 19. oktobra.