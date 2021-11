Dragić s klopi pospremil drugi zaporedni poraz Toronta

Mučno čakanje na odločitev klubskega vodstva o njegovi nadaljnji usodi v taboru Toronto Raptors je za Gorana Dragića novo poglavje dobilo v nedeljo zvečer, ko je s klopi pospremil dvoboj z Brooklyn Nets. Dragić proti favoritom za končno zmago v sezoni 2021/22 spet ni dobil priložnosti za igro, pričakovano pa so lahko navijači v dvorani Scotiabank Arena spremljali tesen obračun. Kanadčani so ob polčasu po zaslugi razpoloženega Freda VanVleeta vodili za sedem točk, toda Brooklyn je po izgubljeni drugi četrtini (34:24) odgovoril silovito in zaostanek spremenil celo v vodstvo z dvomestnim številom (88:77).

V zadnji četrtini se Toronto ni uspel več približati na manj kot pet točk zaostanka, Kevin Durant in soigralci pa so suvereno dokončali delo. Najkoristnejši igralec olimpijskega turnirja v Tokiu je bil prvi strelec dvoboja z 31 točkami (dodal je še po 7 skokov in asistenc), sledili so mu James Harden (28 toč., 10 sk. in 8 as.), Blake Griffin (14 toč. in 11 sk.) in še en junak olimpijskih iger Patty Mills (13).

Pri ekipi Raptors se je VanVleet ustavil pri 21 točkah in 8 asistencah, OG Anunoby je dodal 16 točk in 8 skokov.