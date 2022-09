Belgijce spoštujejo, a hkrati dobro vedo, kdo je evropski prvak

V nadaljevanju preberite:

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača, so si rekli slovenski košarkarji že na evropskem prvenstvu 2017 in si z devetimi zlatimi zidaki postavili šampionski Taj Mahal. Letos vešče in pridno gradijo naprej, v Berlin so pripotovali izjemno samozavestno, saj imajo bogato popotnico iz Kölna. Pred današnjim soočenjem osmine finala z Belgijo ob 14.45 so nesporni favoriti, a ne želijo predaleč gledati po razpredelnici izločilnih bojev. Malo zaradi osredotočenosti na prvo oviro in malo zaradi vraževerja.

Sedma sila in javnost smo v drugačnem položaju. Lahko se poigravamo s špekulacijami in z vsem športnim spoštovanjem do izzivalcev evropskih prvakov rečemo, da ima slovenska reprezentanca precej bolj odprta vrata proti vrhu, kot ga je imela pred petimi leti v Istanbulu.

Kako dragocena je vsaka priložnost, se kaže spomniti tudi danes, v poduk pa je lahko še prvi nastop slovenske reprezentance na vseh dosedanjih evropskih prvenstvih, saj gre za istega tekmeca in mesto.

Kdo so aduti Belgije, ki je v skupinskem delu EP ugnala tri tekmece, tudi Španijo?