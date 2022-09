Evropski prvaki so dobili zalet, zdaj ne bi smeli zavirati

V nadaljevanju preberite:

Uvodni nastop na 41. evropskem prvenstvu je prinesel slovenskim košarkarjem bogato nagrado, ne le dragocene zmage z 92:85 v spektakularni predstavi z izjemno močno Litvo. Pozabili so lahko na klavrno nedeljsko poglavje iz Münchna ter razblinili zaskrbljenost javnosti zaradi navideznega pomanjkanja centimetrov in kilogramov. Odlična Mike Tobey in Vlatko Čančar ter soigralci so celo dobili zračno bitko z zvezdniškimi tekmeci, kakovost zunanje linije pa že dolgo ni sporna. Po dnevu počitka vse skupaj čaka dvojni izziv ...

Kaj pred nedeljskim dvobojem z BiH čaka danes Slovence proti Madžarski? Kako so se z njo že opekli in kaj bo tokrat vse drugače? Kdo je bil največja pridobitev moštva na tekmi z Litvo?