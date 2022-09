Slovenski vesoljec sam proti vsem, soigralci mu prikimavajo

V nadaljevanju preberite:

Dolg novinarski staž ima pri kronistih slovenske košarkarske reprezentance svoje prednosti, a tudi slabosti. Na prejšnjih 13 evropskih prvenstvih smo videli marsikaj, od trenutkov ekstaze pred petimi leti do velikih razočaranj pred tem. Sedemkrat je moštvo izpadlo že pred četrtfinalom, zato se je bilo med današnjim nastopom v osmini finala težko otresti grenkih občutkov, ko je Belgija ob začetku zadnje četrtine prešla celo v vodstvo.

c dobro, vse dobro, si lahko rečemo, a po dvoboju so v slovenskem taboru preveč poudarjali, kako kakovostnega in v javnosti podcenjenega tekmeca so imeli. V širokem loku pa so se izogibali oceni lastne igre, čeprav je bila vse prej kot šampionsko tekoča. Preveč časa se je vse odvijalo s poskusi Luke Dončića sam proti vsem, med katerimi so drugi člani peterke – lep del tekme tudi Goran Dragić – sprijaznjeno razporedili po kotih igrišča in čakali na kakšno drobtinico.

Spomnimo se lahko lanskih olimpijskih iger v Tokiu, na katerih je bila igra Slovenije precej bolj kolektivna in hitrejša ...