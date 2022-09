Nemčija ostaja stoodstotna, Litva pa brez zmage

Litva, pred EP je bila med favoriti za najvišja mesta, je po dveh porazih skušala proti do prve zmage proti gostiteljici skupine. Po prvi četrtini je bil izid izenačen 19:19, pet točk v korist Nemčije je bilo ob polčasu, gostitelji so tudi zadnjih deset minut začeli s točko naskoka (66:65). Dotlej je bil nerešljiva uganka litovske obrambe Franz Wagner, ki je v prvih pol ure zbral 24 točk.

Za baltsko ekipo je v začetku zadnjega dela zaporedne koše zadel zvezdnik Domantas Sabonis, ki se na prvih dveh tekmah ni izkazal ter tudi ne posebej v prvem polčasu tega srečanja. A je moral že po dveh minutah četrtine po četrti osebni napaki na klop, da bi bil lahko na voljo za zaključek. Wagner pa je nadaljeval z uspešno igro tudi v zadnji četrtini, s trojko je svojo ekipo popeljal v vodstvo s 87:80 dve minuti in 38 sekund pred koncem.

Jonas Valančiunas je zadel prosti metra v začetku zadnje minute in po zgrešenem drugem še za dve točki za priključek (87:89). Nemci v napadu niso bili uspešni in sedem sekund pred zaključkom rednega dela je Valančiunas pod košem odbito žogo spravil skozi obroč za izenačenje. Nemški kapetan Dennis Schröder je je zgrešil v zadnjem napadu in dvoboj se je odločal v podaljšku. Litva, ki je bila prej večji del srečanja v zaostanku, je uspešni zaključila prva dva napada za vodstvo s štirimi točkami (93:89).

V zadnjo minuto prvega podaljška je domača vrsta stopila s točko zaostanka, Schröder je nato zadel za dve, ob peti osebni napaki Sabonisa pa še prosti met za 96:96. Ko je 6,2 sekund do konca podaljška osebno napako v napadu storil Marius Grigonis je Wagner zgrešil trojko za zmago. Drugi podaljšek je prinesel pet zaporednih uvodnih točk Nemčije, Valančiunas pa je Litvo sredi podaljška vnovič pripeljal na točko zaostanka. A je Maodo Lo zadel dve trojki v nizu, po 109:107 za Nemčijo pa je zadnjo minuto in 20 sekund po seriji zgrešenih metov izid ostal nespremenjen. Valančiunas je bil s 34 točkami, 14 skoki in petimi podajami najboljši mož na parketu, Wagner je dosegel dve točki manj ter osmih skokih in dveh asistencah.

V nedeljo igrajo le še v skupini A v Tbilisiju. Črna gora je v prvi tekmi dneva z 91:81 premagala Bolgarijo, ki je ob polčasu zaostajala le za točko, nato pa tretji del izgubila z 12:22 in Črna gora si je ob izenačeni zadnji četrtini priborila zmago. V bolgarski zasedbi se je vnovič izkazal Aleksandar ​Vezenkov z osmimi skoki in 26 točkami ter je bil prvi strelec srečanja, na drugi strani je Vladimir Mihajlović dosegel 23 točk, ujel šest žog in petkrat podal.

Črna gora je prišla do druge zmage, popoldne in zvečer pa igrata še dve ekipi, ki imata že po dve. Ob 16.15 je Španija začela loviti tretje slavje proti Belgiji, ob 19.00 pa Turčijo čaka ista naloga proti gostiteljici Gruziji.