Po zlatem Istanbulu so dovoljene tudi najbolj drzne sanje

Če je do leta 2017 starejšim slovenskim ljubiteljem košarke zavriskalo srce ob spominih na zmagoslavje jugoslovanske reprezentance na mundialu 1970 pod vodstvom kapetana Iva Daneva, vse skupaj že pet let prevzema ponos, ko se spomnimo šampionskega pohoda slovenskega moštva na zadnjem evropskem prvenstvu. Imenitne predstave so bile kombinacija šarma in učinkovitosti, predvsem pa plod znanja in junaštva 12 fantov iz naših logov. Legenda iz Helsinkov in Istanbula bo še dolgo zelo živa, tudi če je ne bi letos uokvirili v večnosti s celovečernim dokumentarcem s kratkim naslovom, ki pove vse – 2017.

Na poti do prve kolajne za slovensko košarko v članski konkurenci in edino doslej z zlatim sijajem v moštvenih igrah za naše reprezentance je združila moči celotna država. Igralci so pod vodstvom kapetana Gorana Dragića in selektorja Igorja Kokoškova pokazali vse, kar je manjkalo prejšnjim rodovom. Tudi samozavest in odločnost, da se ne bodo ustavili pred končnim ciljem. Vnovič so se izkazali tudi navijači.

Med skupinskim delom EP v Helsinkih so še nekoliko nezaupljivo spremljali spektakle bodočih evropskih prvakov od doma, v izločilnem delu tekmovanja pa so začeli odhajati v Istanbul v vse večjem številu. In v finalnem dvoboju s Srbijo so dobesedno preplavili dvorano Sinan Erdem. V Turčijo so odpotovali z vsemi možnimi prevoznimi sredstvi, po tleh, zraku in vodi, mnogi so si morali na hitro priskrbeti potni list in seveda tudi vstopnice. A nič ni bilo pretežko niti predrago. Navdušenje bi jih poneslo še veliko dlje, če bi bilo treba.

Nekoč se bo vse povrnilo

Ob junaškem boju z duhovi iz grenke preteklosti ni bilo ovire, ki je naši košarkarji ne bi mogli premagati. Slednjič je bila razumljiva tudi množična katarza. V prvem poltretjem desetletju obstoja je slovenska reprezentanca vselej nastopila na EP, neredko s tako kakovostnimi posamezniki, da so jo strokovnjaki uvrščali v krog favoritov. Toda običajno je doma ostalo še za celo peterko vrhunskih asov, ki so zaradi tega ali onega razloga zavrnili vabilo selektorjev. In tudi med tistimi, ki so se odzvali, smo pogosto pogrešali pravo moštveno hierarhijo in nujno potrebno harmonijo.

Arhitekta podviga na EP: kapetan Goran Dragić in selektor Igor Kokoškov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na svojih prvih 12 prvenstvih stare celine je slovenska zasedba okusila le za malenkost več zmag kot porazov (41:38) in se neredko vrnila domov veliko prej, kot so pričakovali optimisti. Tako želeni kolajni se je najbolj približala na eurobasketu 2009 na Poljskem, a se – tudi zaradi poškodb Gorana Dragića in Matjaža Smodiša – morala zadovoljiti s četrtim mestom po polfinalnem porazu s Srbijo po podaljšku in novi tragediji proti Grčiji v dvoboju za tretje mesto. Okrepilo pa se je prepričanje, da se bo nekoč vse povrnilo.

In se je, na 40. evropskem prvenstvu v košarki, za Slovenijo že 13. zaporednem. Pred njim so se vraževerni križali, prevladala je ocena, da je pred vrati soočenje z resnico. Igor Kokoškov je namreč za razliko od svojih predhodnikov užival v popolni podpori igralcev, ki so z izjemo poškodovanega Zorana Dragića prihiteli na priprave. Tako kapetan moštva Goran Dragić, ki je pred tem večkrat zastavil svojo besedo za Kokoškova in ga ponujal vodstvu Košarkarske zveze Slovenije, kot vsi drugi aduti.

Preobrazba razočarancev in zgub

Luka Dončić je začel naglo dokazovati, da ni več samo čudežni deček, ampak tudi izjemen lovec na trofeje. Zaradi pomanjkanja visokih mož je na pomoč prispela prva naturalizirana okrepitev, ki ni dotlej nikoli igrala pod našimi obroči – odlični krilni center Anthony Randolph. Skupaj z dobrodušnim orjakom Gašperjem Vidmarjem je začel postopno tvoriti imenitno navezo, Klemen Prepelič, Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Vlatko Čančar in vsi drugi pa niso želeli zaostajati. Vsakdo je prispeval največ, kar je bil zmožen. In 31. avgusta 2017 so kot najbolj drzni igralci pokra začeli igrati na vse ali nič. Poti nazaj ni bilo več.

Goran Dragić je razorožil Srbijo, vendar moral predčasno zapustiti igrišče zaradi krčev. Foto Blaž Samec

Tekmeci so začeli padati kot domine že v skupini A v Helsinkih. Moč slovenske reprezentance so po vrsti okusile Poljska, Finska, Grčija, Islandija in Francija, zato je bila popotnica ob selitvi na izločilni del EP imenitna. Ne le pet zmag, ampak vse močnejša samopodoba in medsebojno zaupanje. In v Turčiji je šlo celo še bolje kot na Finskem, čeprav so bili izzivalci vse močnejši. V osmini finala je gladko padla Ukrajina, v četrtfinalu, ki je bil za večino dostojen bitke za zlato kolajno, še odlična Latvija.

Najslajše so naši asi vendarle prihranili za konec. V polfinalu so z 20 točkami vrgli s prestola branilce naslova iz Španije, v odločilni bitki za prvo mesto pa prekosili še reprezentanco Srbijo, ki smo jo tako dolgo imeli za zgled odličnosti. Tokrat so se na EP nad najboljše zavihteli še boljši, razsežnosti slovenske reprezentance pa so se pokazale predvsem v finalu. Goran Dragić je namreč po 35 doseženih točkah v prvih treh četrtinah omagal in s krči zapustil igrišče, za Luko Dončića pa se je dvoboj s Srbi končal že v 26. minuti zaradi zvina gležnja. Preobrazba dolgoletnih razočarancev in »zgub« je bila večplastna, težko bi našli pravo primerjavo v analih evropskega športa.

Po vrnitvi v domovino je zlate košarkarje pričakala navdušena množica na Kongresnem trgu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kdo je boljši: moštvo iz leta 2017 ali 2022?

Na eurobasketu 2017 se je šele četrtič od razpada nekdanjih košarkarskih velesil SFR Jugoslavije in Sovjetske zveze primerilo, da so novi prvaki stare celine ostali neporaženi. ZR Jugoslavija je leta 1995 osvojila zlato z izkupičkom 9:0 in štiri leta pozneje z iztržkom 6:0, šest zmag brez poraza je nanizala tudi Litva leta 2003. Slovenija se je vpisala v družbo velikih v brezmadežnem slogu, letos pa smo »oprostili« tudi najboljšemu igralcu EP 2017, ker ob zmagoslavju ni ostal mož beseda. Takrat je pač zagotovil, da ne bo nikoli več oblekel slovenskega dresa, ker pri 31 letih ni mogel več usklajevati naporov na klubski in reprezentančni ravni.

Na srečo si je premislil in letos se bo s soborci poskušal pridružiti ZRJ Jugoslaviji (1995 in 1997) in Španiji (2009 in 2011), edinima, ki sta v zadnjih treh desetletjih ubranili naslov evropskega prvaka. Če jim bo uspelo, se bomo lahko lotili zabavne primerjave. Kdo je bil boljši: Slovenija 2017 ali Slovenija 2022? In še zdaleč ne gre zgolj za pobožne sanje.