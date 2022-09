Selektor je odličen trener

Košarkarji Slovenije so s porazom v četrtfinalu proti Poljski zaključili evropsko prvenstvo v Berlinu. Po prespani noči je uvodni šok prerasel v razočaranje in spoznanje, da je Slovenija zapravila zgodovinsko priložnost za ubranitev naslova ali osvojitev medalje. Pozitivne so vendarle besede Luke Dončića: »Vedno bom igral za svojo domovino.«

Po izpadu večine glavnih favoritov za osvojitev medalj na 41. eurobasketu v Berlinu – Srbije, Grčije, Litve – je Slovenija z Luko Dončićem, Goran Dragićem in Vlatkom Čančarjem na čelu prevzela vlogo glavnega favorita. Luka Dončić je imel brez Nikole Jokića in Giannisa Antetokounmpa ali Jonasa Valančiunasa odprto pot do naziva najkoristnejšega igralca prvenstva.

A tako kot se je proti Litvi, Nemčiji ali Franciji na tem prvenstvu »zgodila Slovenija z Luko Dončićem«, kot so navdušujoče predstave slovenske izbrane vrste komentirali košarkarski strokovnjaki iz vseh koncev sveta, se je proti Poljski ponovila Slovenija s »tarčo evropskega prvaka na hrbtu.«

Slovenski košarkarji so od zlate medalje v Istanbulu večkrat spoznali, kako zahtevna je vloga favorita. Sicer brez zvezdnikov iz Istanbula 2017 so pokleknili že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, do letošnjega evropskega prvenstva so se prebili kot drugi v kvalifikacijski skupini z Ukrajino, Madžarsko in Avstrijo, brez posebnega sijaja pa igrajo tudi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Aziji.

Poljaki so odlično ustavili nba zvezdnika Luko Dončića. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić je po tekmi prišel pred novinarje. Priznal je, da njegova igra ni bila na nivoju, ki ga je pričakoval. Povedal je, da je zaradi bolečin v gležnju in hrbtu med tekmo celo prejel injekcijo. Nato se je opravičil soigralcem, da jih je pustil na cedilu, in celotni slovenski javnosti, da ni izpolnil njenih pričakovanj.

»Zame je velika čast igrati za domovino. Vedno, ko bom zdrav in pripravljen, bom zastopal njene barve. Upam, da že prihodnje leto na svetovnem prvenstvu,« so bile njegove besede.

Tudi ostali igralci so se strinjali, da Slovenija ni pokazala svojega pravega obraza in da je Poljska s sproščeno igro zasluženo napredovala v polfinale s Francijo. Skupni imenovalec njihovih izjav je bil, da poraz zelo boli in da ga bo težko pozabiti.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije.Matej Erjavec je bil razočaran in žalosten. FOTO: Mavric Pivk

Danes je pred slovenske novinarje v uradnem hotelu Sheraton v Berlinu stopil še predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

»Smo žalostni in razočarani. Noč je bila kratka, saj smo skupaj z igralci in strokovnim štabom analizirali dogodke. Slovenija je prikazala dva povsem različna obraza, katastrofalnega v prvem polčasu in šampionskega v tretji četrtini. Žal to ni bilo dovolj za napredovanje v polfinale,« je povedal v uvodu.

»Zdaj je lahko biti pameten, a potrebovali bomo precej časa, da analiziramo, kaj je šlo narobe. Dejstvo je, da jaz tako slabe predstave Slovenije še nisem videl. Prepričan sem, da če bi s to Poljsko igrali deset tekem, bi jih devet dobila,« je povedal Matej Erjavec.

Predsednik je tako kot večina igralcev po tekmi dejal, da je naslednji cilj reprezentance uvrstitev na svetovno prvenstvo. »Ta spodrsljaj bomo skušali popraviti naslednje leto na svetovnem prvenstvu. Upam, da se tja uvrstimo,« je dodal in pogovor zaključil z besedami, da je selektor Aleksander Sekulić odličen trener in da ima veljavno pogodbo s Košarkarsko zvezo do konca naslednjega leta.