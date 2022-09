V napadu povprečni, v obrambi preslabi, da bi se lahko rešili

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarski stroj je imel kratek stik že pred začetkom evropskega prvenstva. V Kölnu je začel počasi mleti, a še vedno zelo nestanovitno. Proti Litvi je še iskal prave vrtljaje, v soboto je hitro populil perje madžarskim petelinom, danes pa ni dal jasno vedeti igralcem BiH, kdo je evropski prvak in kdo se pred petimi leti niti ni uvrstil na eurobasket. Z igro toplo-zelo hladno so branilci naslova povsem zasluženo doživeli prvi poraz na prvenstvih stare celine po četrtfinalu z Latvijo leta 2015.

Kaj vse je vnovič škripalo v slovenskem moštvu? S katerimi aduti so jih presenetili Bošnjaki? Kako je poraz pojasnil selektor Aleksander Sekulić in s čim se ne moremo strinjati? Kako sta poraz realno ocenila Klemen Prepelič in Vlatko Čančar?