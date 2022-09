Visoka ovira je padla, do cilja jih je ostalo še osem

V nadaljevanju preberite:

Med prvim velikim derbijem 41. evropskega prvenstva v košarki so bili na tribunah veliko številčnejši in glasnejši Litovci ter pričarali takšno vzdušje kot v eni od svojih dvoran. Na parketu je bilo marsikaj drugače. Slovenska reprezentanca je lani dokazala, da lahko zelo uspešno igra tudi v vročem Kaunasu, zdaj je položila slovite baltske tekmece na pleča še v Kölnu. Resda s štirimi točkami razlike manj kot na poti do Tokia in imela težave še sredi zadnje četrtine, a je v seštevku vodila 29 minut in 43 sekund. Lietuva 6:19.

Na kaj je bil še posebej ponosen selektor Aleksander Sekulić? Kakšni strategiji so ubrali obe moštvi? Kako so Slovenci kaznovali osredotočenost tekmecev na Luko Dončića? Komu je Goran Dragić pripisal glavne zasluge za zmago? Katere rezerve je Slovenija prihranila za sobotni dvoboj z Madžarsko?