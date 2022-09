Vračajo se v leto 1993, a nogometa ne bodo ujeli

V nadaljevanju preberite:

Gostiteljem evropskih prvenstev v košarki ni lahko, ko poskušajo ubiti več muh na en mah: zadovoljiti udeležence in obiskovalce z dobro organizacijo, s finančnega vidika iztržiti čim več in ob tem seveda upravičiti vložek v očeh javnosti z uspehom domače reprezentance. Po zmagoslavju jugoslovanskega moštva na eurobasketu 1989 v Zagrebu so se do prvega mesta dokopali le Nemci leta 1993 v Berlinu. Do kolajne pa nato samo še Turki in Španci, srebrni v letih 2001 2007, ter Francozi, bronasti pred sedmimi leti.

Zato pa se letos približujejo ponovitvi uspeha na prvi pogled hladni in preračunljivi Nemci. Tudi leta 1993 so se lotili domačega eurobasketa sproščeno in skoraj neopazno, a nato pripravili senzacijo. Kakšen položaj ima košarka v nemškem športu? Koliko zasluži s TV pravicami in kako je s prenosi tekem med letošnjim EP?