Fiba potrdila spored EP, Slovenke prvič na parketu 17. junija

Tekme Slovenije v skupinskem delu EP

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila v skupini C skupaj z ekipami BiH, Belgije in Turčije, je odločil marčevski žreb v Valencii. Danes pa je Mednarodna košarkarska zveza Fiba potrdila urnik eurobasketa. Slovenke bodo prvo tekmo v Strasbourgu odigrale 17. junija ob 18. uri proti Turkinjam.Slovenke bodo še tretjič zaporedoma nastopile na eurobasketu, ta bo potekal v Valencii in Strasbourgu, na katerem bo sodelovalo 16 reprezentanc.Po uvodni tekmi proti Turčiji 17. junija se bodo slovenske košarkarice dan pozneje ob 15. uri pomerile še z Belgijkami. Sledi dan premora, nato pa zadnja tekma Slovenk v skupinskem delu. V nedeljo, 20. junija, se bodo že ob 12. uri pomerile z reprezentanco BiH, je danes odločila Fiba.Štiri zmagovalke skupin štirih se bodo neposredno uvrstile v četrtfinale. Medtem pa bodo drugo- in tretjeuvrščene ekipe po skupinskem delu 21. junija igrale kvalifikacije za četrtfinale. Četrtfinalne tekme bodo nato na sporedu 23. junija.Za zadnji del prvenstva pa se bodo vse reprezentance preselile v Valencio. Polfinale bo 26. junija, veliki finale pa 27. junija ob 21. uri.Celoten spored evropskega tekmovanja je na voljo tukaj Slovenija - Turčija (18)Belgija - Slovenija (15)Bosna in Hercegovina - Slovenija (12)