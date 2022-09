Popoln preobrat Italijanov pred zadnjo četrtino

Dvoboj Francozov, ki so jih slovenski košarkarji premagali v zadnjem kolu skupinskega dela v Kölnu, in Italijanov je še posebej zanimiv zaradi dejstva, da se bo z zmagovalcem tega para v polfinalu nato pomeril zmagovalec drevišnjega obračuna med Slovenijo in Poljsko.

Francozi so v prvi četrtini vodili tudi že z desetimi točkami razlike, a so Italijani tudi po zaslugi spet močno razigranega novega člana Utah Jazz Simoneja Fontecchia (11 točk) do polčasa znižali zaostanek na 31:38. Pri Francozih sta v prvih 20 minutah najbolj izstopala Evan Fournier in Timothe Luwawu-Cabarrot (oba po 9).

V tretji četrtini so nato azzurri uprizorili popoln preobrat in z izidom 31:18 pred zadnjimi 10 minutami vodili s šestimi točkami naskoka (62:56).