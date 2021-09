Frank Ntilikina postal novi član Dallas Mavericks

Dallas Mavericks so potrdili, da bodo v sezoni 2021/22 računali tudi na usluge francoskega organizatorja igre Franka Ntilikine. Francoski reprezentant, ki je bil z rojaki v polfinalu letošnjih olimpijskih iger usoden za slovensko reprezentanco in novega soigralca Luko Dončića, je v New Yorku preživel vse štiri NBA-sezone, potem ko so ga Knicks leta 2017 izbrali na naboru, na katerem so ga povezovali tudi z Dallasom.



Povprečno je Ntilikina dosegel 5,5 točke, 2,0 skoka in 2,7 podaje na 211 tekmah za Knicks. Novi trener Dallasa Jason Kidd lahko zdaj računa na 20 igralcev, s katerimi bo poskušal prekiniti urok prvega kola končnice, kjer so bili za Dončića in soigralce v zadnjih dveh sezonah usodni Los Angeles Clippers, Dallas pa vse od šampionske sezone 2011 s Kiddom v svojih vrstah ni uspel napredovati v drugo kolo.



Ntilikino v Teksasu čakajo nekdanji soigralci Kristaps Porzingis, Tim Hardaway mlajši in Trey Burke, z njegovim prihodom pa je verjetno tudi konec upov o združitvi slovenske naveze Dončić-Goran Dragić, ki se je po selitvi iz Miamija v Toronto pojavljal v kombinacijah za odhod v Dallas.

