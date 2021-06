Gobert najboljši obrambni igralec v NBA, zdaj lovi Mutomba in Wallacea

Osemindvajsetletni Francoz Rudy Gobert je ta laskavi naziv prejel že za obrambne predstave v letih 2018 in 2019. Lani je ta naziv pripadel Grku Giannisu Antetokounmpu, ki je bil obenem tudi najkoristnejši igralec sezone. Gobert je postal četrti igralec lige NBA, ki je naziv najboljšega obrambnega igralca lige prejel vsaj trikrat. S tem se je pridružil klubu, v katerem so Dwight Howard, Dikembe Mutombo in Ben Wallace. Zadnja dva sta ta naziv prejela po štirikrat.



Gobert je prejel 84 glasov za prvo mesto, skupno pa je prejel 464 točk. Glasovalno pravico je imelo sto novinarjev in predstavnikov medijev. Na drugem mestu v tem izboru je pristal član ekipe Philadelphia 76ers Ben Simmons z 287 točkami, tretji je bil Draymond Green (Golden State Warriors/76 točk).

Evropska prevlada

V svoji že osmi sezoni v ligi NBA je Gobert povprečno na tekmo dosegal 10,1 skoka v obrambi, vsega skupaj je zbral 720 skokov v obrambi in 190 blokad. S povprečjem 2,7 blokade na tekmo je bil drugi najboljši.



Zanimivo dejstvo je, da sta zadnje štiri nagrade za najboljšega obrambnega igralca po vrsti propadla igralcema, ki sta bila rojena v Evropi, torej Gobert (2018, 2019, 2021) in Antetokounmpo (2020). Prav tako sta zadnje tri nagrade za najkoristnejšega igralca lige NBA prejela Evropejca, in sicer Antetokounmpo (2019, 2020) in Srb Nikola Jokić (2021). Nagrado za najboljšega obrambnega igralca podeljujejo od leta 1983, nagrado za MVP sezone pa od leta 1956.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: