Golden State po sedmih letih sklatil z vrha New York

Prvaki lige NBA, Golden State Warriors, so največ vredna ekipa v ligi z ocenjeno vrednostjo sedmih milijard evrov, so zapisali pri ameriškem finančnem magazinu Forbes. S tem so bojevniki z vrha izrinili New York Knicks.

Vrednost Golden Stata se je povečala za 25 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, po sezoni 2021/22, v kateri je kalifornijska franšiza ustvarila največ prihodkov, 766,06 milijona €, in najboljši dobiček iz poslovanja: 206,3 milijona €.

Poleg športnega uspeha na parketu; bojevniki so osvojili sedmi naslov prvaka v klubski zgodovini oziroma četrtega pod vodstvo Stephena Curryja po letu 2015. Bojevnikom je koristila tudi vrnitev v normalno stanje po dveh koronskih sezonah.

Lastnik Dallasa Mark Cuban (desno) ima v Luki Dončiću najdragocenejšega košarkarja. FOTO: Profimedia

Dvorana Chase Center, ki so jo odprli leta 2019, je bila razprodana za celotno prvenstvo, s čimer so imeli 150,23 milijona € prihodkov, kar je več kot dvakrat več kot katero koli drugo prizorišče.

Knicks, ki so bili na vrhu zadnjih sedmih tovrstnih Forbesovih seznamov, so na drugem mestu z ocenjeno vrednostjo 6,11 milijarde €, sledijo jim Los Angeles Lakers s 5,91 milijarde €, Chicago Bulls s 4,11 milijarde € in Boston Celtics s štirimi 4,01 milijarde €. Na osmem mestu je klub Luke Dončića Dallas Mavericks z vrednostjo 3,3 milijarde €.