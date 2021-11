Golemac: Če želiš zmagovati, se moraš včasih tudi stepsti

V prejšnji sezoni lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije doživeli dva poraza v domači dvorani, v 12. kolu proti Mornarju in v 24. proti Crveni zvezdi. Do enake številke so zdaj prišli že po treh nastopih v Ljubljani, saj sta Stožice osvojila FMP in Budućnost, tako da so celo uspešnejši na gostovanjih. Danes ob 17. uri bodo pričakali Split, po vseh merilih najšibkejšega tekmeca doslej, in poskušali popraviti neprijetno bero. Krka bo prišla na vrsto šele v ponedeljek ob 18. uri proti Ciboni.

Če upoštevamo zgodovinsko poreklo in mednarodne lovorike, je Split najuglednejše moštvo v ligi ABA. Trikrat je osvojil naslov evropskega klubskega prvaka (in šestkrat jugoslovanskega), v letih 1989 in 1990 pod imenom Jugoplastika, leto dni pozneje še kot Pop 84. Po imenitnih časih Tonija Kukoča, Dina Rađe, Velimirja Perasovića, Duška Ivanovića, Zorana Savića, Gorana Sobina & Co. pod vodstvom trenerjev Božidarja Maljkovića in Željka Pavličevića pa se je vpisal na žalostni seznam obubožanih velikanov iz nekdanje Jugoslavije.

Nejc Barič (z žogo) je vajen stožiškega parketa. FOTO: ABA

V prejšnjih 12 sezonah so si Splitčani le dvakrat (v sezoni 2013/14 in lani) prislužili mesto v prvi regionalni ligi in životarjenju se očitno ne bodo mogli ogniti niti letos. V uvodnih šestih krogih so iztržili le eno zmago, minulo sredo so ugnali Cibono s 77:76, res pa je, da so se že uvodoma soočili s Crveno zvezdo, Partizanom in Budućnostjo, tako da bodo sčasoma začeli lažje dihati. Nekoliko bolje jim je šlo doslej od rok v hrvaškem prvenstvu, v katerem so doživeli edini poraz proti zagrebški Cedeviti junior. In ni vrag, da ne bi bil njen ljubljanski bratranec še močnejši.

Trboveljčan za krmilom

Olimpijin trener Jurica Golemac vendarle opozarja: »Po porazu v Bursi nismo imeli veliko časa za pripravo. Za nami je naporna pot, med katero smo premlevali vtise iz Turčije, saj nismo bili pravi. Moramo se vrniti v zmagovalne tirnice, a to ne bo lahko. Split igra zelo pametno in tudi trdo, s takšno košarko pa imamo težave. Ko pridemo v stik z agresivnimi tekmeci, bi se morali stepsti, če želimo zmagovati v regionalni ligi.«

Igro Splita sicer organizirata izkušeni Roko Leni Ukić, v prvi polovici prejšnje sezone član Cedevite Olimpije, in 13 let mlajši Trboveljčan Nejc Barič, ki se po epizodah pri Zlatorogu, Kopru Primorski in Krki prvič preizkuša v tujini. Njegovo povprečje je v Dalmaciji 7,8 točke, 4 asistence v 1,2 skoka v 25 minutah igre na tekmo.

Pari 7. kola lige ABA

petek:

Derby : Borac 88:74

sobota:

Cedevita Olimpija – Split (17)

Partizan – FMP (19)

Mornar – Igokea (21)

nedelja:

Mega – Budućnost (12)

Zadar – Crvena zvezda (18.45)

ponedeljek:

Cibona – Krka (18)