Gorana Dragića snubijo za novo pravljično avanturo

Po evidenci Košarkarske zveze Slovenije, ki upošteva zgolj nastope v uradnih tekmovalnih dvobojih, ni dvoma: Goran Dragić je 79-krat oblekel dres članske izbrane vrste in zaostaja le za Jako Lakovičem (86). Niti najboljše vedeževalke pa si niso na jasnem, kolikokrat bo še branil barve reprezentance. Najprej je namreč naznanil, da bo četrtkov spektakel s Hrvaško v Stožicah zanj poslovilni, nato je potrdil, da bo v nedeljo igral še v Stockholmu. Zdaj ga soigralci opogumljajo, naj jih vodi še na septembrskem evropskem prvenstvu.

Zakaj je bila njegova reprezentančna upokojitev pred petimi leti v marsičem logična in kaj se je spremenilo letos? Kaj mu pravi telo in kaj njegovi košarkarski zastopniki? Koliko znaša Dragičev strelski rekord v izbrani vrsti? Kdo vse je pred njim in za njim na lestvici najučinkovitejših strelcev na dosedanjih evropskih prvenstvih?