Izjemni Nikola Jokić blestel v Oklahomi, New York v Bostonu

Košarkarji moštva New York Knicks so na prvi polfinalni tekmi končnice vzhodne konference v Bostonu v podaljšku premagali branilce naslova iz Bostona s 108:105, Denver Nuggets pa so v zahodni konferenci slavili v Oklahoma Cityju s 121:119. Obe ekipi sta v zmagah povedli z 1:0.

Kratkohlačniki so v TD Gardnu v Bostonu v velikem slogu premagali branilce naslova. Kelti so v tretji četrtini imeli že 20 točk prednosti, nato pa so košarkarji iz velikega jabolka uprizorili prvovrsten preobrat in izsilili podaljšek, v njem pa nato na kolena položili 18-kratne prvake v severnoameriški ligi NBA.

Pri New Yorku sta bila najbolj učinkovita Jalen Brunson in OG Anunoby, ki sta dosegla po 29 točk. Karl-Anthony Towns je za zmago prispeval 14 točk in 13 skokov, pri osmoljencih današnje prve polfinalne tekme pa je Jayson Tatum dosegel 23 točk, 16 skokov in šest asistenc ter postal peti najbolj učinkovit igralec v končnici v zgodovini keltov.

New York je presentil branila naslova Boston, prvi mož gostov pa je bil Jalen Brunson (desno). FOTO: David Butler II/Imagn Images Via Reuters Connect

Odločila trojka štiri sekunde pred koncem

Izjemno napet in negotov obračun je bil tudi v Oklahoma Cityju. Denver je do zmage prišel v izdihljajih tekme, zmagovite točke pa je prispeval Aaron Gordon, ki je štiri sekunde pred koncem rednega dela zadel odločilen met za tri točke za končno zmago s 121:119.

Prvo ime dvoboja je bil Nikola Jokić. Srb je dosegel kar 42 točk in pobral 22 žog pod obema obročema, poleg tega pa je zbral še šest podaj. Gordon je za zmago dodal 22, Jamal Murray pa 21 točk. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za dokazovanje pri zasedbi iz Kolorada.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander s 33 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami.

Drugi tekmi polfinalne serije bosta na sporedu v noči na četrtek. Dan pred tem bodo Cleveland Cavaliers lovili prvo zmago proti Indiani Pacers, prvi dvoboj v polfinalu zahodne konference pa bosta odigrali ekipi Minnesota Timberwolves in Golden State Warriors.