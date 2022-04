Jalen Brunson blestel v slogu Luke Dončića za izenačenje

Odlična Jalen Brunson z 41 točkami in Max Kleber z osmimi trojkami sta v drugi tekmi prvega kola končnice lige NBA nagnila jeziček na tehtnici na Dallasovo stran. S 110:104 je Dallas premagal Utah in izid v zmagah izenačil na 1:1.

Še nekaj ur pred dvobojem v dvorani American Airlines se je v upanju, da bi lahko igral, ogreval Luka Dončić Toda zdravniška služba in tudi Ljubljančan so ugotovili, da je poškodba mečne mišice na levi nogo še ne omogoča nastopov. Tudi v tretji tekmi v četrtek v Salt Lake Cityju 23-letni zvezdnik najbrž ne bo igral.

Dončiću ni ostalo drugega, kot da je s klopi za rezervne igralce spodbujal kolege, ki so se po igrišču razleteli v zadnji četrtini. Izid v zadnjih dvanajstih minutah je bil 33:22.

Dallas je skupno zadel rekordnih 22 trojk, od tega Nemec Kleber osem. Pri gostih sta bila najučinkovitejša Donovan Mitchell s 34 točkami in Hrvat Bojan Bogdanović s 25.

Nastop Luke Dončića je vprašljiv tudi na četrtkovi tretji tekmi v Salt Lake Cityju. FOTO: Tom Pennington/AFP

Izida –

Dallas : Utah 110:104 (24:24, 24:31, 29:26, 33:23) – 1:1

Brunson 41 (met iz igre 15:25, za tri 6:10) in 8 skokov, Kleber 25 (za tri 8:11 za tri), Dinwiddie 17, Bullock 11 (za tri 3:5), Finney Smith 9, Burke 3, Powell in Green po 2; Mitchell 34 (iz igre 13:30 iz igre), Bogdanović 25, Clarkson 21 (za tri 3:4), O'Neale 12 (za tri 4:6), Gobert 8 in 17 skokov, House in Whiteside po 2.

Philadelphia : Toronto 112:97 (32:33, 35:19, 28:19, 17:26) – 2:0

Embiid 31 (iz igre 9:16 iz igre, prosti meti 12:14) in 11 skokov, Maxey 23, 9 skokov in 8 podaj, Harris 20 in 10 skokov, Harden 14, Green 11, Niang in Thybulle po 5, Milton 3; Anunoby 26, Siakam in VanVleet po 20, Boucher 17, Achiuwa 7, Birch 5, Young 2.