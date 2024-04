Joel Embiid je Philadelphio popeljal v končnico, Butler na bolniško

Play-in turnir v ligi NBA bi v evropskem nogometnem sistemu lahko poimenovali tudi dodatne kvalifikacije. V zahodni konferenci so si Los Angeles Lakers že zagotovili 7. mesto in dvoboj z Denverjem v končnici, za zadnje, 8. mesto bosta igrala Sacramento in New Orleans.

V noči na četrtek so bili na delu še košarkarji v vzhodni konferenci, končnico in dvoboj za obuditev rivalstva z New York Knicks so si priigrali Philadelphia 76ers z zmago s 105:104. Zvezdniški center in lanski MVP sezone Joel Embiid po poškodbi meniskusa še ni na pravi ravni, za 23 točk in 15 skokov je pošteno garal, a je v ključni akciji tekme lepo zaposlil Kellyja Oubreja, ki je žogo spravil skozi obroč in Philadelphia se je veselila zmage.

Ključna figura je bil Nicolas Batum, ki je v drugem polčasu rešetal mrežico Miamija in začel topiti zaostanek Philadelphie, ki je v drugem polčasu znašal že 14 točk. Pri Miamiju se je že v prvem polčasu poškodoval Jimmy Butler, ki je tekmo sicer nekako odigral do konca, po njej pa so iz slačilnice Vročice prišle zaskrbljujoče vesti: Butler naj bi si poškodoval kolenske vezi. Danes ga čakajo podrobni pregledi.

Coby White je ob zmagi Chicaga odigral tekmo kariere in dosegel 43 točk. FOTO: David Banks/Reuters

Miami še ni zapravil možnosti za končnico, za zadnje mesto v izločilnih bojih vzhodne konference se bodo pomerili s Chicago Bulls, ki so brez težav (131:116) premagali Atlanto Hawks.