Dončić in Irving varčevala moči za težko pričakovano končnico

Košarkarji Dallasa so (ne)pričakovano izgubili domačo tekmo z najslabšo ekipo lige Detroitom (89:107), potem ko je trener Jason Kidd začasno povlekel iz ekipe za tekmo Luko Dončiča in Kyrieja Irvinga. Teksašani so si namreč že prej zagotovili nastop v končnici lige NBA in bodo tudi v nedeljo zvečer (21.30) proti Oklahomi igrali manj zavzeto.

Trener Kidd pojasnil, kaj je bilo ključno

Novinec Marcus Sasser je ob vrnitvi v domače mesto dosegel 24 točk, vključno s 13 zaporednimi točkami Detroita v tretji četrtini. Detroit (14-67) je večino tekme vodil proti ekipi Dallasu, ki je predtem dobil pet zaporednih tekem in 16 od zadnjih 18, da si je zagotovil mesto v končnici. To je bila njihova najvišja zmaga v sezoni.

Dončić, najboljši strelec lige NBA, je uradno počival zaradi bolečin v levem gležnju, Irving pa zaradi bolečine v levi stegenski mišici. Jalen Hardy je tako dosegel rekord sezone v majici Dallasa, to je 25 točk s klopi za Dallas (50-31), ki ima v tej sezoni bilanco 0-4, kadar igrajo brez obeh svojih zvezdnikov. Olivier-Maxence Prosper je dodal 16 točk s klopi.

Dwight Powell in Kyrie Irving med tekmo z Detroitom. FOTO: Sam Hodde/AFP

Dallas bo torej končal na petem mestu zahodne konference in bo v uvodnem krogu končnice igral proti četrtim Los Angeles Clippers. »Nihče ni bil poškodovan. Igrali smo z vsemi,« je po porazu dejal trener Mavericksov Jason Kidd: »Bilo je veliko dobrih stvari.«