Luka Dončić in Kyrie Irving še ob eno tekmo Dallasa

Košarkarji Dallasa, z razmerjem 50-31, bodo redni del sezone sklenili s tekmo v gosteh pri zasedbi Oklahome, ki si prvo mesto na zahodu z razmerjem 56-25 v zmagah in porazih deli z Denverjem in Minnesoto. Dallas bo sezono končal na petem mestu zahoda ter ga v prvem krogu končnice čaka boj s četrtouvrščeno ekipo Los Angeles Clippers.

Dlje odsoten tudi Wembanyama

Pri Dallasu so se odločili, da bodo zvezdniškemu dvojcu, Kyrieju Irvingu in Luki Dončiću, namenili počitek pred prvim krogom končnice. Oba sta izpustila tekmo proti Detroitu. Po informacijah iz Dallasa bosta Irving in Dončić izpustila tudi drevišnjo tekmo, ko se bo Dallas na zadnji tekmi rednega dela sezone z začetkom ob 21.30 po srednjeevropskem času meril z Oklahomo.

Dončić bo uradno manjkal zaradi težav z gležnjem, Irvinga pa ne bo v kadru zaradi težav s stegensko mišico. Dončić je s povprečjem 33,9 točke, 9,2 skoka in 9,8 asistence na tekmo na vrhu seznama najboljših strelcev lige NBA.

Francoski čudežni deček Victor Wembanyama bo odsoten na zadnji tekmi San Antonia v sezoni lige NBA. Wembanyama si je poškodoval desni gleženj na tekmi proti aktualnim prvakom Denver Nuggets, ki so presenetljivo doživeli poraz. Dvajsetletni Wembanyama je kandidat za naziv novinca leta lige NBA. Wembanyama je v ligo NBA prišel lani kot prvi izbor na naboru, pri čemer so ga razglasili za najbolj obetavnega igralca lige po LeBronu Jamesu.