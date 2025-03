Jokić natresel 40 točk, sledi nov izziv za Dončića (VIDEO)

Denver je v severnoameriški ligi NBA doma s 123:126 izgubil proti Washingtonu. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je ponovno dobil pičlo priložnost za igro, v dveh minutah in 34 sekundah je enkrat neuspešno metal in imel osebno napako in izgubljeno žogo.

Jezerniki na parketu ob 20.30

Jordan Poole je s trojko 2,1 sekundo pred koncem poskrbel za zmago ekipe iz ameriške prestolnice. Skupaj je dosegel 19 točk, Alex Sarr pa rekord kariere s 34 točkami, petimi podajami in šestimi skoki. Za Denver je srbski zvezdnik Nikola Jokić vpisal 40 točk in 13 skokov.

Nocoj ob 20.30 bodo Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića igrali proti ekipi Phoenixa. Jezerniki so po seriji osmih zmag na gostovanjih doživeli štiri poraze v nizu, nazadnje proti Denverju zaradi poškodb nista igrala zvezdnika LeBron James (dimeljska vez) in Dončić (zdravljenje stegenske mišice in levega gležnja). Prvi naj ne bi igral še teden dni, Dončić pa naj bi bil lahko nared že na nocojšnji tekmi proti Phoenixu. Poškodovani so še Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent.

Luka Dončić je izpustil zadnjo tekmo Los Angeles Lakers. FOTO: Benny Sieu/Reuters

Vodilni strelec NBA ta čas, Shai Gilgeous-Alexander, je z 48 točkami vodil Oklahomo City do zmage s 113:107 nad Detroitom. Latvijski center Kristaps Porzingis se je s 24 točkami vrnil po osmih tekmah odsotnosti, Payton Pritchard je s klopi prispeval 22 točk in je dosegel rekord lige za rezervne igralce po številu trojk (219) v sezoni, ko je Boston ugnal Brooklyn s 115:113. Jason Tatum je za Boston, ki je lani v finalu lige za naslov premagali takrat še Dončićev Dallas, dodal 20 točk ter po osem skokov in asistenc.