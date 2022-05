Jokić na vrhu, Dončiću 5. mesto

Srbskega košarkarja Nikolo Jokića so drugo sezono po vrsti izbrali za najboljšega igralca (MVP) rednega dela sezone severnoameriške lige NBA, slovenski zvezdnik Luka Dončić iz ekipe Dallas Mavericks je bil peti s 146 točkami. Sedemindvajsetletni Jokić je zbral 875 točk, od tega je imel 65 prvih mest v glasovanju 100 športnih novinarjev.

Jokić je imel v povprečju 27,1 točke, 13,8 skoka in 7,9 podaje na tekmo. Srb je v tej sezoni postal prvi igralec v zgodovini z najmanj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 podajami v sezoni, je sporočila NBA. Z Denver Nuggets je v rednem delu končal na šestem mestu na zahodnem delu lige. Nuggets so nato v končnici izpadli že v prvem krogu, boljša je bila ekipa Golden State Warriors.

Že drugič zapored so novinarji onstran Atlantika izbrali Nikolo Jokića. FOTO: Ezra Shaw/AFP

Drugi je bil član Philadelphie 76ers Joel Embiid s 706 točkami (26 prvih mest), tretji Grk Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks (595 točk, devet prvih mest), pred Dončićem je bil še igralec Phoenix Suns Devin Booker (216 točk).

Center Jokić je petnajsti igralec NBA z več kot eno nagrado MVP in trinajsti, ki jo je dobil v dveh zaporednih sezonah. Slednje je uspelo še Antetokounmpu, Kareemu Abdul-Jabbarju, Larryju Birdu, Wiltu Chamberlainu, Stephenu Curryju, Timu Duncanu, LeBronu Jamesu, Magicu Johnsonu, Michaelu Jordanu, Mosesu Malonu, Stevu Nashu in Billu Russellu