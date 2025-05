Jokić odgovoril navijačem: To je naravnost smešno

Košarkarji Oklahome so v dvoboju z Denverjem favoriti, ne le zaradi izvrstnega rednega dela sezone, tudi zaradi zahtevne serije moštva iz Kolorada proti LA Clippers, v svoj prid so jo odločili šele na sedmi tekmi.

Na prvi tekmi z OKC je v zmago utrujenega Denverja verjel malokdo, Nikola Jokić pa je imel drugačne načrte. Za zmago s 121:119 je zbral 42 točk in 22 skokov, za piko na i je dodal še šest asistenc. Ker ga niso uspeli zaustaviti branilci, so se v boj vključili tudi navijači Oklahome. Jokića so zbadali, da živi le od prostih metov, a se Srb na njih ni oziral.

FOTO: Sam Hodde/AFP

»Po pravici povedano, navijačev največkrat sploh ne slišim, a to je res naravnost smešno. Kakorkoli, igral sem v majhnih dvoranah, kjer slišiš vsako žaljivko navijačev, pa tudi v velikih dvoranah in izjemnih atmosferah z reprezentanco. To me res ne bo vrglo iz tira,« se z navijači ne ubada izvrstni Srb, ki je z Denverjem že naredil prvega od štirih korakov k finalu zahodne konference.

»V zadnjem obdobju res igramo dobro, povezani smo in se borimo drug za drugega, dobro vzdušje vlada v slačilnici. Verjamem, da bomo tako tudi nadaljevali,« je potrdil, da je odhod trenerja Michaela Malona tik pred koncem rednega dela sezone obrodil sadove.

Druga tekma serije bo na sporedu v četrtek ob 3.30 zjutraj.