Jurica Golemac bo prešteval zdrave tudi proti favoritu

Pred začetkom nove sezone evropskega pokala so mnogi strokovnjaki pri razvrščanju favoritov namenili številko 1 Joventutu iz Badalone. Prepričal jih je z lanskimi uspehi in kakovostno igralsko zasedbo ter kljub slabšemu iztržku v prvih tednih oktobra še ni pokvaril začetne ocene. Namignil pa je košarkarjem Cedevite Olimpije, da lahko morda drevi ob 19.30 začnejo vzpon z zadnjega mesta v skupini A. In Ljubljančani kljub številnim težavam nočejo še enkrat razočarati Stožic.

Po treh zaporednih porazih – z Bursasporom in Cluj-Napoco v evropskem pokalu ter z Budućnostjo v ligi ABA – se grška boginja nesreče Ate še ni usmilila Ljubljančanov. S kakšnimi težavami pričakujejo drevišnji nastop? Negotovost neizogibno vpliva tudi na trenerja Jurico Golemca, kako? Kaj bi lahko prineslo premeščanje Josha Adamsa na položaj organizatorja igre? Zakaj tudi pri Joventutu pogrešajo več stanovitnosti? Kdo so njegovi glavni aduti?