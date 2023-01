Jurica Golemac: Naša zasedba je odvisna od napada

V nadaljevanju preberite:

Kdor je od oktobra vsaj z enim očesom spremljal košarkarje Cedevite Olimpije, je lahko predvidel, kako bodo igrali v sobotnem dvoboju s Splitom. Še enkrat so prejeli preveč točk, a z učinkovitim napadom in s krajšim obdobjem zbranosti v zadnji četrtini prišli do zmage s 102:88 ter devetega zaporednega uspeha v ligi ABA. S takšnim pristopom lahko shajajo na regionalni sceni, v evropskem pokalu nikakor ne, o čemer so se prepričali že osemkrat v desetih nastopih.

Split je v Stožicah vodil še v 26. minuti in vstopil v zadnjo četrtino s petimi točkami zaostanka, saj je v prvih treh delih vselej dosegel vsaj 24 točk. Ni pa zdržal vseh 40 minut, domače moštvo je namreč imelo šest strelcev z dvomestnim učinkom, med katerim je prednjačil Alen Omić. Kako je ocenil svojo imenitno predstavo in kako njegov trener Jurica Golemac doživlja nove kadrovske težave? Zakaj ni v Stožicah zadržal Gregorja Glasa?

Več v članku.