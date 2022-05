Kelti niso prenesli floridske vročice

Prva tekma finala vzhodne konference lige NBA se je razpletla z zmago košarkarjev Miami Heat, ki so na domačem igrišču premagali Boston Celtics s 118:107. Zmagovalec serije na štiri zmage se bo v velikem finalu meril z boljšim iz zahodnega dvoboja med Golden State Warriors in Dallas Mavericks, pri katerem blesti Luka Dončić. Prva tekma bo danes ponoči (3.00).

Za Miami, ki je z Goranom Dragićem izgubil v finalu pred dvema letoma, je 41 točk dosegel Jimmy Butler (med za dve 12:19, prosti meti 17:18), dvomestno število točk so vpisali še Tyler Herro (18), Gabe Vincent (17), Max Strus (11) in Bam Adebayo (10). Butler je bil tudi prvi skakalec z devetimi ujetimi žogami. Pri Keltih sta izstopala Jayson Tatum (29) in Jaylen Brown (24).

Gostje so dobili prvi četrtini in ob polčasu vodili za osem točk, zanje pa je bila usodna tretja četrtina, v kateri je bila Vročica boljša kar z 39:14. Na tekmi je Miami ukradel 10 žog in podelil 12 blokad (Adebayo 4, Butler in Vincent in Butler po 3), kar je izenačitev klubskega rekorda. Tekma št. 2 bo v noči na petek v Miamiju (2.30).

Bam Adebayo je bil eden od glavnih igralcev Miamija. FOTO: Jasen Vinlove/USA Today Sports

»Fantje so bili ob polčasu res razočarani. Praktično mi ni bilo treba nič reči, vsi so bili razočarani nad igro v obrambi. V tretjem delu je nato ekipo za sabo potegnil Jimmy, ki je bil v drugem polčasu vsakič zraven, ko je bilo treba narediti odločilno potezo,« je ključne trenutke tekme povzel trener Miamija Erik Spoelstra.

»Enostavno smo izgubili zbranost in v tretjem delu razpadli. Tri četrtine smo dobili, v četrti nato spet našli priključek, a razlike iz tretjega dela nam ni uspelo nadoknaditi. Imeli smo eno slabo četrtino, kar boli po psihološki plati. Tekmec ni naredil nič posebnega, pokazali so le močno voljo in pokopal nas je naš medel pristop,« pa je razlog za poraz opisal trener Bostona Ime Udoka.