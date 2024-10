Kevin Durant in Phoenix pokvarila praznik v Los Angelesu

Košarkarji v ligi NBA so drugi dan nove sezone odigrali deset tekem. Milwaukee je premagal oslabljeno Philadelphio, Phoenix pa po podaljšku Los Angeles Clippers, ki so prvič igrali v novi dvorani. Slovenski zvezdnik lige NBA Luka Dončić in njegov Dallas bosta prvič na sceni v noči na petek.

Milwaukee je s 124:109 premagal Philadelphio, pri kateri sta manjkala Joel Embiid in novinec Paul George. Embiid je zaradi okrevanja po poškodbi kolena izpustil vse pripravljalne tekme, na igrišča pa naj bi se vrnil že prvi teden nove sezone. Milwaukee je že ob polčasu vodil z 58:47 in potem brez težav nadzoroval potek tekme, najvišja prednost je bila 22 točk. Za zmagovalce je Damian Lillard dosegel 30 točk, Giannis Antetokounmpo jih je dodal 25.

S 25 točkami se je izkazal tudi Kevin Durant, eno manj je dosegel Bradley Beal, njun Phoenix pa je premagal Los Angeles Clippers s 116:113, a šele po podaljšku. Clippers so igrali prvo tekmo v novi dvorani Intuit Dome arena, kot prvi s točkami v njej se je na uradni tekmi vpisal Norman Powell.

Golden State Warriors in Stephen Curry sta novo sezono začela z visoko zmago v Portlandu. FOTO: Stephen Brashear/Usa Today Sports Via Reuters Con

Atlanta je s 120:116 premagala Brooklyn. Prvič je na uradni tekmi zaigral prvi izbor nabora Zaccharie Risacher in tekmo končal s sedmimi točkami za Atlanto, pri kateri je bil s 30 najučinkovitejši Trae Young. Onyeka Okongwu pa je z 28 točkami dosegel rekord kariere.

Detroit je izgubil proti Indiani s 109:115, čeprav je še pred zadnjo četrtino vodil za osem točk. A v zadnjem delu tekme so Pacers z izidom 33:19 spremenili potek dvoboja, Myles Turner je dosegel 20, Bennedict Mathurin pa 19 točk, od tega 14 prav v zadnji četrtini.

Golden State je prvič igral brez zvezdnika Klaya Thompsona, ki se je pred novo sezono preselil v Dončićev Dallas. A tudi brez njega so na prvi tekmi bojevniki blesteli, Portland so v gosteh premagali s 139:104. Buddy Hield je bil prvi strelec tekme z 22 točkami, še 17 jih je dodal Steph Curry.

Dončić bo sezono začel v noči s četrtka na petek proti San Antonio Spurs, Denver drugega slovenskega člana lige Vlatka Čančarja pa isti dan čaka prvi obračun z Oklahomo.