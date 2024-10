Boston v zmagi izenačil rekord, slavili tudi Jezerniki

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA, Boston Celtics, so v uvodu nove sezone doma nadigrali New York s 132:109. Los Angeles Lakers so ugnali Minnesoto Timberwolves s 110:103, to drugo tekmo večera je zaznamovala družina James. Prvič sta skupaj v ekipi zaigrala oče in sin, legendarni 39-letni LeBron James in 19 let mlajši novinec Bronny.

Omenjeni dvojec, ki je na začetku tega meseca na kratko igral skupaj na pripravljalni tekmi pred sezono, je skupaj stopil na igrišče pozno v drugi četrtini, ko so Lakers vodili z 51:35.

Iz domačega občinstva se je razlegel ogromen hrup, ko je dvojico James na igrišče pripeljal trener J.J. Redick, potem ko so Lakers prešli v dvomestno vodstvo. V popolnem scenariju sta prizor ob igrišču gledala Ken Griffey in Ken Griffey mlajši, ki sta se zapisala v zgodovino bejzbola z igranjem za Seattle Mariners kot oče in sin v sezoni 1990/1991.

»Si pripravljen? Vidiš intenzivnost? Igraj brez zadržkov,« je rekel oče sinu James, kar je bilo slišati po televizijskih mikrofonih, preden sta vstopila v igro.

Zgodba se je skoraj tragično začela po srčnem zastoju, ki ga je pred dobrim letom dni utrpel Bronny James med treningom s svojo univerzitetno ekipo. LeBron James je nato izrazil dvome o nadaljevanju njegove kariere, preden se je odločil in prišel na dan z željo, da bi konec kariere delil s sinom.

Bronnyja so junija na 55. mestu nabora novincev izbrali Lakers. »Razmišljali smo o tem grozljivem trenutku, ki se nam je zgodil. V trenutku, ko bo stopil na parket lige NBA, se bo lahko spomnil vsega, kar je prestal, da je prišel sem,« je dejal LeBron James pred dvobojem.

LeBron James je sicer začel v prvi peterki in bil na koncu s 16 točkami tretji strelec domačih, Bronny pa je bil na parketu le dve minuti in je v tem času ujel eno žogo, sicer je bila njegova statistična rubrika prazna. Prvi mož dvoboja je bil s 36 točkami in 16 skoki sicer Anthony Davis.

Pred tem so Celtics po tradicionalni podelitvi prstanov in dvigu svojega 18. šampionskega prapora sezono začeli tako, kot so končali prejšnjo, udarno, ne da bi nasprotnikom dali priložnost.

Prvi koš v sezoni NBA je od daleč zadel Jayson Tatum (37 točk, 10 podaj) in sprožil enostransko igro, s katero so domači zdrobili Knicks z 29 uspešnimi meti za tri točke iz 61 poskusov. Čeprav so zgrešili zadnjih trinajst poskusov, so izenačili rekord NBA.

Boston, ki je junija proti Dallasu zmagal v finalu lige s 4:1, potem ko je že dominiral v rednem delu sezone, je lahko znova računal na Derricka Whita (24 točk) in najkoristnejšega igralca finala Jaylena Browna (23 točk). Karl-Anthony Towns je po presenetljivem prihodu iz Minnesote odigral prve minute pri Knicks za 12 točk in sedem skokov.