Luka je spoznal čar finala, zdaj ga zanima le še naslov

Pripravljalnih taborov, tekem in dolgega čakanja je konec, liga NBA je pred vrati in zvezdniki v Dallasu so pripravljeni na nov pohod na šampionski prstan, ki se je junija končal šele na zadnji stopnički. Luka Dončić sezono začenja spočit, zdrav in motiviran, da postane najboljši košarkar na svetu. Za marsikoga, tudi trenerja Jasona Kidda, o tem ni več dvoma. Še bolj kot individualni blišč pa Luka, prvič obkroženega s konkurenčno in homogeno ekipo, zanimajo zmage.

S šestimi sezonami za pasom Dončić zdaj že sodi med veterane lige NBA, a se v noči na petek vendarle podaja v neznano. Prvič bo s soigralci v Dallasu sezono začel kot član ožjega kroga favoritov za naslov prvaka, prvič ekipa poleti ni doživela tektonskih premikov, le »lepotne« popravke jedra, lani je presenetila in pokleknila šele na zadnji stopnički. V svoji sedmi sezoni in pri 25 letih se za Dončića obdobje, v katerem so največja košarkarska imena zgodovine začela osvajati prstane, šele začenja.

O tem je prepričan tudi v ZDA zelo cenjeni dolgoletni poročevalec in analitik David Aldridge: »Stavim na ponovitev finala iz minule sezone, le da se bodo drugega naslova prvakov veselili v Dallasu. Več razlogov je za to, dobro so okrepili moštvo, glavni pa je brez dvoma Luka. Vsem je dokazal, da je vrhunski in ko elitni igralci spoznajo čar igranja za prstan, dobijo dodatni zagon, osredotočenost in željo, da ga osvojijo. Dončića na poti do naslova ne bo oviralo nič, junija lahko pusti vse na parketu in zmaga.«