Komisar lige NBA tudi o Dončićevih kritikah

»Šlo nam je malce bolje od prvotnih projekcij. Nimamo še točnih številk, a morda bo izpad prihodkov v grobem tretjinski, nekaj takšnega, ne pa načrtovanih 40 odstotkov,« je pred prvo tekmo finala v Phoenixu dejal Adam Silver. Ta je na tradicionalni novinarski konferenci spregovoril o številnih aktualnih vprašanjih in o prihodnji sezoni v ligi NBA, ki bo po njegovih ocenah »videti precej bolj običajno«.



»Če bodo stvari potekale po načrtih, potem bi se lahko pomaknili proti naslednji sezoni, naslednjemu letu, ki bo videti precej bolj običajno. To bo pomenilo, da smo zelo dobro prestali to obdobje (pandemije, op. a.),« je nadaljeval Silver.



Priznal je, da so zgoščen ritem tekem ter dodatni zdravstveni protokoli prispevali k večjemu številu poškodb. A dodal, da so igralci po nekaterih izračunih bili deležni celo 100-odstotnega povišanja količine počitka, medtem ko je število poškodb raslo tako kot v minulih sezonah.

Kljub kritikam vidi pozitivne plati

»Kar je najbolj presenetljivo, kot sem že rekel, ni le dvig števila poškodb v tej sezoni, saj takšen trend spremljamo že več let. Rad bi verjel, da z investicijami in ravnjo dovršenosti, s številom zdravnikov in količino analitikov, s katerimi vse to spremljamo, s podatki, ki jih zbiramo, ki jih v starih časih nismo mogli ... Če pustimo pandemijo ob strani, bi si želel videti napredek. A tega zaenkrat še nismo videli,« je priznal Silver.



Kamen spotike je bil v letošnji sezoni tudi tako imenovani »play-in turnir«, dodatne kvalifikacije za ekipe, ki so bile v rednem delu sezone uvrščene od sedmega do desetega mesta. Tekme so dosegale izvrstno gledanost in poskrbele tudi za dvig tekmovalnosti v zadnjih kolih, med glasnimi kritiki pa sta bila denimo zvezdnik branilcev naslova Los Angeles Lakers LeBron James in tudi ljubljanski as Dallasa Luka Dončić.



»Na koncu koncev, čeprav so se pojavljale kritike, ne le s strani LeBrona, a tudi ostalih, ki niso bili za to, morda pa nad tem niso bile navdušene tudi nekatere ekipe ... Vseeno mislim, da je bilo to na splošno zelo pozitivno za ligo in igralce,« je še dodal Silver.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: