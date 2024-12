Sacramento končal niz porazov proti zdesetkanemu Dallasu

Košarkarji Sacramenta so doma v ligi NBA s 110:100 premagali Dallas, za katere slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral.

Dončić je manjkal na tretji tekmi, potem ko se je vrnil po težavah s peto in je dobro začel božični obračun proti Minnesoti, nato pa ga je sredi druge četrtine ustavila poškodba mečne mišice. S parketa bo odsoten najmanj mesec dni.

V ekipi iz Dallasa, ki je pred tem brez Dončića zmagala v gosteh v Phoenixu in izgubila v Portlandu, je tokrat manjkal drugi zvezdnik Kyrie Irving, ni pa bilo tudi Danteja Exuma, Klayja Thompsona in Derecka Livelyja. Najboljša v ekipi sta bila tokrat Spencer Dinwiddie s 30 točkami in P.J. Washington, ki jih je dosegel 28.

Na drugi strani jih je za gostitelje 33 nanizal De'Aaron Fox. Sacramento je tako prekinil niz zanj rekordnih šestih porazov v sezoni, prvih pet je doživel pod vodstvom trenerja Mika Browna, ki je bil v petek odpuščen. Pomočnik Doug Christie je bil imenovan za začasnega trenerja in je nato v soboto spremljal poraz na gostovanju proti Los Angeles Lakers s 122:132.

Trojni dvojček brez izgubljen žoge in 100-odstotnim metom

V Salt Lake Cityju je Russell Westbrook postal šele drugi igralec po Domantasu Sabonisu v zgodovini NBA, ki je trojni dvojček dosegel brez izgubljene žoge in s sto odstotnim strelskim učinkom tako iz igre kot iz prostih metov. Končal je s 16 točkami ter s po desetimi skoki in podajami.

Še boljši učinek, prav tako s trojnim dvojčkom, je dodal njegov srbski soigralec Nikola Jokič (36 točk, 22 skokov in 11 podaj), Jamal Murray pa je za zmagovite goste prispeval 10 podaj in 20 točk. Za ekipo iz Utaha, ki je sicer vodila ob polčasu, je Jordan Clarkson zbral 24 točk, dve manj pa Collin Sexton. Denver je do zmage prišel v tretji četrtini, ki jo je dobil s 34:23.

Cleveland je na krilih Dariusa Garlanda (25 točk) in Donovana Mitchella (23) v gosteh odpravil Golden State s 113:95 in ostal na čelu lige. Josh Hart je s trojnim dvojčkom (23 točk, 15 skokov in 10 podaj) vodil New York Knicks do zmage s 126:106 nad Washingtonom. Zvezdnik Philadelphie Joel Embiid pa je za četrto zmago v nizu 76ers v statistiko vpisal 37 točk in devet skokov, tako je Portland klonil s 103:127.