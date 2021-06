Krasen dan za Aleksandra Sekulića: na treningu tudi Luka Dončić

V nadaljevanju preberite:

V minulih štirih letih je slovenska košarkarska reprezentanca pretrpela turbulentne čase, doživela je polom pri poskusu uvrstitve na svetovno prvenstvo 2019, a si nato le priigrala pravico do obrambe naslova prvaka stare celine na EP 2022. Zdaj je pred novo pomembno prelomnico, prvo pripravljalno tekmo pred olimpijskimi kvalifikacijami v Kaunasu, in vrnila se je k receptu, ki ji je leta 2017 prinesel sanjski uspeh.



Ne le, da je znova privabila Luko Dončića, tako kot pred zlatim eurobasketom bo njena ogrevalna partnerka Hrvaška, s katero se bo pomerila dvakrat. Prvič že drevi ob 19. uri na Reki z nepopolno zasedbo. Med drugimi bo manjkal poškodovani organizator igre Žan Mark Šiško, ki bo moral počivati dva do tri tedne.