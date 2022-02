Krka ni zmogla novega presenečenja na Kodeljevem

V napovedih pred letošnjim zaključnim turnirjem pokala Spar so se košarkarji Cedevite Olimpije in Heliosa kar sami ponujali kot favoriti uvodnih tekem, saj so bili v minulih mesecih precej uspešnejši od Krke in Rogaške. Pričakovanja so upravičili in se uvrstili v finale, vendar ne brez truda. Danes ob 20.30 jih čaka repriza odločilnega dvoboja sezone 2006/07, v katerem so Domžalčani – prav tako na Kodeljevem – osvojili svojo edino pokalno lovoriko doslej. Takrat so prekosili tivolske tekmece s 77:70.

Cedevita Olimpija si je priigrala 25. uvrstitev v pokalni finale z zmago nad Krko s 93:75 (78:61, 57:42, 29:17). Obe moštvi sta nastopili brez vseh adutov, Ljubljančani zaradi omejitve tujih košarkarjev brez Melvina Ejima, dolenjski branilci naslova brez poškodovanih Jana Kosija, Adonisa Thomasa in Jakova Stipaničeva. Za razliko od lani pa Novomeščani niso mogli pripraviti polfinalnega presenečenja, saj so zaostali za 19 točk še pred polčasom, čeprav so v prvih 20 minutah metali za tri točke 9:16 (na koncu 14:30).

21. naslov zmagovalcev pokala Spar bodo drevi lovili košarkarji Cedevite Olimpije.

Precej »daljše« stožiško moštvo je znalo tudi v nadaljevanju unovčiti svoje prednosti, čeprav se je njegova prednost najprej prepolovila na 59:49. V naslednjih šestih minutah se je povišala na +23 (78:55), s čimer je izpuhtel še zadnji drobec negotovosti.

Strelci za zmagovalce: Pullen 8, Ferrell 9, Duščak 3, Murić 17, Auguste 11, Blažič 13, Hodžić 5, Ščuka 2, Omić 4, Dragić 18, Radovanović 3; Krka: French 8, Stergar 10, Stipčević 15, Stavrov 4, Škedelj 3, L. Lapornik 12, M. Lapornik 13, Macura 10.

Leon Šantelj (55) je bil junak Heliosove zmage nad Rogaško. FOTO: KZS

Domžalčani v zadnjih sekundah

V prvem polfinalnem dvoboju je Helios ugnal Rogaško z 79:76 (60:57, 38:41, 17:20). Slatinčani so nudili ogorčen odpor in večkrat prevzeli vodstvo, zadnjič s 74:72 ob vstopu v zadnjo minuto. Takrat je stopil v ospredje Blaž Mahkovic, ki je dotlej zgrešil vseh pet poskusov za tri točke, a pravočasno zadel trojko in dodatni prosti met, zmago Domžalčanov pa je potrdil Leon Šantelj, ki se je izkazal z metom za dve točki 8:10, za tri 1:1, prostimi meti 8:10 in 10 skoki.

Strelci za Helios: Ferme 11, Pašajlić 7, Ervin 11, Mahkovic 11, Jois 8, Prepelič 4, Šantelj 27; Rogaška: Smith 10, Vujačić 19, Šikanić 6, Zupan 2, Primorac 14, Bratož 15, Armstrong 8, Jackson 2.