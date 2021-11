Krkaši še vedno čakajo na prvo gostujočo zmago

V minuli sezoni so Novomeščani dvakrat premagali ekipo Splita, v tej pa so prvi dvoboj proti Splitčanom izgubili. Obenem so zabeležili še peti poraz na tujem, vse tri zmage pa so dosegli v domači dvorani, kar začasno zadostuje za osmo mesto lestvice. Splitčani so v prvi četrtini predvsem po zaslugi osmih točk nekdanjega krkaša Nejca Bariča vodili z 20:14, nato pa so Novomeščani na začetku druge četrtine hitro izničili prednost domačih in po trojkah Templa Gibbsa in Roka Stipčevića povedli za štiri točke (25:21). Krka je imela štiri minute pred koncem drugega dela pet točk naskoka, nato pa so domači po delnem izidu 9:0 in nekaj uspešnih obrambah na odmor odšli s prednostjo.

Split : Krka 87:77 (62:56, 38:33, 20:14) Mala dvorana, gledalcev 500, sodniki: Juras, Arsenijević (oba Srbija), Porobić (BiH). Split: Perković 13 (1:1), Kedžo 2 (2:2), Runjić 4, Žganec 10 (1:2), Ukić 12 (4:7), Vuko 15 (2:2), Čampara, Bajo 11 (3:5), Barič 20 (4:4). Krka: French 7 (1:2), Gibbs 10 (2:2), Stipčević 19 (4:4), Kosi 9 (5:6), Stipaničev 5, Škedelj 4, Lapornik 14 (1:1), Macura 9 (3:3), Klobučar. Prosti meti: Split 17:23, Krka 16:18. Met za 3 točke: Split 10:24 (Barič 4, Vuko 3, Perković 2, Žganec), Krka 9:24 (Stipčević 3, Lapornik 3, Gibbs 2, Stipaničev). Osebne napake: Split 21, Krka 22.

* Pet osebnih napak: Škedelj (29.); Vuko (39.).

V tretji četrtini so se Dolenjci približali in povedli (48:46), nato pa je po vnovičnem delnem izidu 9:0 Split ušel na sedem točk razlike. Goste je v nadaljevanju presekala tudi poškodba noge Hassana Frencha, s katerim so izgubili višino in moč pod obema obročema. A to krkašev ni zmedlo. Z nekaj zadetimi meti zapovrstjo so se na začetku zadnje četrtine približali na dve točki razlike (63:65). Vseeno so imeli Hrvati ves čas malenkostno prednost, Novomeščani pa so se po minuti odmora znova približali na dve točki tri minute in pol pred koncem. Nato pa je predvsem po Baričevi zaslugi prednost Splita narasla na devet točk, kar je bilo preveč za morebitni preobrat ob koncu tekme.

Pri Krki je bil tako kot na večini dosedanjih tekem najboljši strelec Stipčević, ki je dosegel 19 točk (7 podaj), 14 jih je dodal Luka Lapornik. Pri domačih je z 20 točkami in desetimi podajami blestel Barič. V naslednjem kolu bo Krka v soboto, 20. novembra, gostila Borac.

