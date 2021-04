Krki zlata vredni točki v boju za obstanek

Krka : Split 77:71 (50:51, 36:33, 12:18) Dvorana Leona Štuklja, brez gledalcev, sodniki Dragojević, Savović (oba ČG) in Juras (Srb).

Krka: Camphor 8 (1:2), Stipčević 4, Vrabac 18 (7:8), Barič 12, Kosi 3 (1:2), Škifić 13, Lapornik 10 (2:3), Rebec 4, Vučetić 5.

Split: Đoković 3, Perković 2 (2:2), Ukić 19 (1:2), Marčinković 5, Bajo 2, Babić 15 (4:4), Luković 11 (2:2), Marić 14 (2:2).

Z učinkovito igro v zadnji četrtini (27:20) so košarkarji Krke dobili izjemno pomembno zaostalo tekmo 23. kola lige ABA in močno izboljšali svoje možnosti v boju za obstanek. Pred zadnjima dvobojema s Crveno zvezdo in FMP imajo zmago prednosti pred Borcem iz Čačka, ki se mora pomeriti še s Splitom in Cibono. Spomnimo: zadnje mesto je že dolgo rezervirano za obubožano Koper Primorsko, za 13. stopničko, ki vodi v dodatne kvalifikacije s podprvakom 2. lige ABA, pa je kar nekaj kandidatov.Na poti do uspeha Novomeščani niso tako vztrajali pri metih za tri točke kot na prejšnjih tekmah. Moštvi sta imeli identičen izkoristek pri trojkah (10:26), zato pa so gostitelji zaradi prevlade pri skokih z 29:20 in 12 ujetimi žogami pod tekmečevim obročem nabirali točke iz neposredne bližine.Po zaostanku s 50:51 po 30 minutah igre si je Krka priigrala delni rezultat 24:6 in si pri vodstvu s 74:57 že zagotovila zmago. V njenih vrstah je izstopal kriloz 18 točkami, 8 skoki in 3 asistencami.