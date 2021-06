LA Clippers znova oživeli

Najboljši Utahov strelec Donovan Mitchell (desno) je končnico tekme zaradi lažje poškodbe tekme spremljal z rezervne klopi. FOTO: Kelvin Kuo/Usa Today Sports

Košarkarji Los Angeles Clippers so dobili prvo domačo tekmo konferenčnega polfinala lige NBA na zahodu proti Utau, s čimer so zaostanek v seriji na štiri zmage znižali na 1:2. Ob visoki zmagi s 132:106 stainskupaj prispevala 65 točk.Košarkarji iz Los Angelesa so prvi dve tekmi proti z 52 zmagami najboljši ekipi rednega dela izgubili, na tretji tekmi pa vendarle tudi sami pokazali svojo moč.Leonard je tekmo končal s 34 točkami in 12 podajami, medtem ko je George prispeval 31 točk za Clippers, ki so v Staples Centru igrali pred 8000 gledalci.»Ko moja dva najboljša igralca pokažeta, česa sta zmožna, potem je tudi drugim lažje, saj jim onadva vse pripravita,« je po koncu povedal trener LA Clippersinsta k zmagi dodala po 17 točk.Za Utah je, ki je na prvih dveh tekmah v povprečju dosegel 41 točk, prispeval 30 točk, a zadnjih sedem minut zaradi zvina desnega gležnja ni igral.»V redu sem. Že danes sem se hotel vrniti na igrišče, a bi bilo škoda tvegati, ker smo takrat že zaostajali 16 ali 18 točk. Z mano bo vse v redu,« je Mitchell po koncu pomiril navijače in napovedal, da bo na četrti tekmi, ta bo v noči na torek po slovenskem času, že nazaj.je za Utah dodal 19 točk,14,pa 12 ob desetih skokih.Utah se je 7:18 pred koncem tekme približal na 95:106, potem pa je Mitchell zapustil igrišče, Clippers so v slabih dveh minutah naredili serijo 10:0 in visoko vodstvo pred težav zadržali do konca.