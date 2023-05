LA Lakers in Miami Heat le še zmaga manjka za polfinale NBA

Košarkarje Los Angeles Lakers v končnici lige NBA proti prvakom Golden State Warriors le še ena zmaga loči od uvrstitve v finale zahodne konference. Na četrti tekmi so jezerniki po preobratu zmagali s 104:101 in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Na vzhodu z istim izidom v zmagah vodijo tudi košarkarji Miami Heat v dvoboju proti New York Knicks.

V domači dvorani crypto.com Arena se je najbolj izkazal Lonnie Walker, ki je vseh svojih 15 točk dosegel v izjemni zadnji četrtini, ki so jo jezerniki dobili po preobratu za pomembno zmago.

Prvi domači strelec je bil tudi tokrat LeBron James s 27 točkami, Anthony Davis pa je k zmagi za šele sedme nosilce končnice dodal 23 točk in 15 skokov.

Domači košarkarji so predvsem po zaslugi Walkerja izničili tudi izjemno predstavo Stephena Curryja, ki je z 31 točkami, desetimi skoki in s 14 podajami dosegel že tretji trojni dvojček v končnici, skupno pa 13. Walker je v zadnji četrtini metal 6-9 in dosegel tudi pomemben koš za prednost domačih 1:53 minute pred koncem.

Bojevniki, ki se za peto tekmo vračajo domov v San Francisco, so zdaj pred težko nalogo. Branilci naslova bodo morali šele drugič v zgodovini kluba loviti zaostanek 1:3 v dvoboju končnice, če želijo še naprej braniti naslov. Golden Statu je uspelo zaostanek ujeti v finalu zahodne konference leta 2016.

Le korak od konferenčnega finala so na vzhodu oddaljeni košarkarji Miami Heat, ki so na četrti tekmi dvoboja proti New York Knicks doma zmagali s 109:101. Peta tekma bo v četrtek zvečer v New Yorku.

Prvi strelec tekme je bil Jalen Brunson z 32 točkami, ki pa vseeno ni mogel preprečiti poraza svojih kratkohlačnikov. Pri Miamiju sta Jimmy Butler in Bam Adebayo dosegla 27 oziroma 23 točk, Max Strus jih je zbral 16, Kyle Lowry 15, Caleb Martin pa deset.

Trener Miamija Erik Spoelstra je po tekmi dejal, da njegova ekipa zdaj žanje sadove svoje odpornosti, pridobljene v rednem delu sezone, ko se je morala boriti za uvrstitev v končnico skozi turnir play-in.

»Našli smo vrednost v naporih rednega dela sezone, v naporih in boju,« je dejal Spoelstra.

»Brez tega boja, kjer smo morali najti različne rešitve za zmago, z različnimi fanti, ki so se okrepili za takšne trenutke, nas danes ne bi bilo več v igri. Ni lahke tekme v rednem delu in ni lahke tekme v končnici. Če se s tem sprijazniš, si brez dvoma kolektivno močnejši,« je še menil Spoelstra in dodal: »A zavedamo se, da nas v New Yorku čaka nova naloga.«