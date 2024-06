Presenečenje na naboru lige NBA, v Atlanto odhaja Risacher

V noči na četrtek je v Barclays Centru v Brooklynu potekal nabor severnoameriške košarkarske lige NBA. Kot prvi je bil na naboru izbran Francoz Zaccharie Risacher, ki so ga izbrali pri Atlanta Hawks. Izbor je mnoge presenetil, a na letošnjem naboru ni bilo igralca, za katerega bi se analitiki strinjali, da bo izbran kot prvi. Risacher je 19-letni krilni igralec, visok 206 centimetrov, ki je v minuli sezoni igral za francoski Bourg, s katerim je izgubil v finalu evropskega pokala. Izbran je bil tudi za vzhajajočo zvezdo tega tekmovanja. Že drugo leto zapored je bil kot prvi izbor na naboru izbran Francoz, lani so Victorja Wembanyamo izbrali San Antonio Spurs.

Drugi izbor na naboru je bil Francoz Alexandre Sarr, ki bo igral za Washington Wizards. Prvič se je zgodilo, da sta bila prva dva izbrana igralca Evropejca. Sarr je 213 cm visoki center, ki je pred naborom igral v Avstraliji za ekipo Perth Wildcats. Prav glede Sarra je bilo pred izborom največ polemik, nekateri v njem vidijo potencial, da se razvije v zvezdnika v ligi NBA, spet drugi dvomijo, da bo nesporni talent uspel prenesti na najvišjo raven. Gotovo pa bo imel v Washingtonu dovolj priložnosti za razvoj.

S tretjim izborom so Houston Rockets izbrali organizatorja igre Reeda Sheparda. Shepard je eno sezono igral za Univerzo v Kentuckyju, kjer je iz igre metal skoraj 54-odstotno in več kot 52-odstotno izza črte za tri točke. Po mnenju analitikov mreže ESPN je to eden boljših izborov na naboru.

Nikolo Topića je Oklahoma izbrala kot dvanajsta. FOTO: Sarah Stier/AFP

Veliko presenečenje je bil izbor Donovana Clingana, ki se ga je omenjalo kot prvi izbor na naboru, izbran pa je bil sedmi in bo igral za Portland Trailblazers. Clingan je igral za Univerzo v Connecticutu, s katero je zmagal v finalu univerzitetnega košarkaškega tekmovanja Lige NCAA. Srba Nikolo Topića, ki je igral za beograjsko Crveno Zvezdo, je kot 12. izbrala Oklahoma. Topić je veljal za najboljšega organizatorja igre na tem draftu, a je zaradi delno strganih križnih kolenskih vezi, ki ga bodo za večji del sezone oddaljile od parketa, zdrsnil na 12. mesto na naboru. Oklahoma je imela v svojih vrstah že lani srbskega organizatorja igre, a z Vasilijem Micićem niso bili najbolj zadovoljni.

Dallas Mavericks v prvem krogu nabora niso izbirali, v drugem krogu imajo zadnji izbor.