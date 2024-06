Dragić dobro ve, v kaj se spuščajo

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo jutri v Vilni odigrala prvo prijateljsko tekmo pred julijskimi kvalifikacijami za olimpijske igre v Parizu. Na petkovem treningu v ljubljanski dvorani Tivoli je eden od najizkušenejših članov naše izbrane vrste Zoran Dragić izjavil, da bo zelo pomembno, kako se bodo povezali na igrišču.

»Zdaj smo približno dva tedna skupaj, največ pozornosti pa smo dali akcijam. V nedeljo nas čaka prva tekma, bomo videli, kako bo. Vemo, da še nismo kompletni, v vsakem primeru pa smo se pripravljali, šli čez akcije in poskušali delati čim bolj pravilno,« je uvodoma navzočim novinarjem povedal Dragić in svoj pogled usmeril proti tekmi z Litvo.

»Menim, da je še prezgodaj govoriti o tem, kako bo Slovenija videti na prvih pripravljalnih tekmah. Kakšen teden in pol smo skupaj, nismo še popolni. Vemo, da je v Vilni težko igrati, vemo pa tudi, da je to pripravljalna tekma in da rezultat ni pomemben. Bolj je pomembno, kako se bomo mi med seboj povezali na igrišču,« je poudaril izkušeni ljubljanski košarkar, ki prav danes praznuje 35. rojstni dan.

Slovenski košarkarji se bodo morali v pripravljalnih tekmah, kot kaže, povezati brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je še pred nekaj dnevi igral v finalu lige NBA. Selektor Aleksander Sekulić tako še vedno ne ve, ali bo lahko v prihajajočih olimpijskih kvalifikacijah računal na ljubljanskega asa, ki ga pesti tudi poškodba kolena. So pa danes nekateri mediji poročali, da je Dončić okoli 10.30 že pristal v Sloveniji.

Je pa slovenska reprezentanca dobila okrepitev pod košema, saj se je ekipi pridružil naturalizirani ameriški košarkar Josh Nebo. Dragić je s 26-letnim Američanom skupaj že igral v dresu Žalgirisa, tako da ga pozna že od prej: »Kaj naj rečem, je prijeten fant, normalen. Menim, da lahko marsikaj prinese s svojimi telesnimi sposobnostmi, predvsem pri 'pick and rollu' z Luko, skoku v obrambi in napadu.«

Dragić: Gledamo le nase

Olimpijske kvalifikacije v Grčiji bodo v začetku julija. Do odhoda v Pirej 30. junija bodo naši košarkarji odigrali tri prijateljske tekme. Po dvoboju z Litovci jih dva dni pozneje isti tekmeci čakajo v Stožicah, 28. junija pa bodo v Ljubljani odigrali še obračun z Brazilijo.

Kot pravi Dragić, gre za primerna tekmeca za priprave: »Litva je ena od boljših reprezentanc, kakor tudi Brazilija. Vemo, da ni kar ena država v smislu reprezentance, zato bo zanimivo. Še posebej se veselimo domačih tekem.«

»Gledamo nase. Tekma je pomembna, da iz nje izvlečemo maksimalno in se pripravimo za turnir v Grčiji. Vsekakor vemo, kakšna imena ima Litva, da je pri njih košarka številka ena. Z njimi smo že velikokrat igrali prijateljske tekme, da se zavedamo, v kaj se spuščamo,« je še dejal mlajši od bratov Dragić.

Slovenski košarkarji se bodo na olimpijskih kvalifikacijah v skupinskem delu pomerili s Hrvaško (2. 7.) in Novo Zelandijo (4. 7.), v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo Slovenija križala s skupino, v kateri so Grčija, Egipt in Dominikanska republika.

A po Zoranovih besedah se Slovenci s prihajajočimi tekmeci še ne ukvarjajo prav veliko: »Trenutno še nismo nič gledali preostalih reprezentanc. Predvsem se osredotočamo na našo igro in le na naše zadeve.«

Vseeno se po treningih, najprej v Zrečah in zdaj v Ljubljani, prileže prva tekma: »Vsekakor je dobro, da bo po dveh tednih treningov prišla tudi tekma. Kar nekaj časa je minilo, odkar je nismo igrali, ampak kot sem rekel, moramo predvsem gledati nase, da bomo iz tekme izvlekli čim več, kar potrebujemo,« je sklenil Dragić.