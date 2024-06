Z Luko Dončićem v ekipi se moraš vsako leto boriti za naslov prvaka

V nadaljevanju preberite:

Skoraj devet mesecev dolgo popotovanje košarkarjev Dallasa se je naposled končalo z razočaranjem. Poraz v finalu lige NBA tudi proti najboljši ekipi v ligi boli, po novi dominantni predstavi Bostonovih zvezdnikov za zmago s 106:88 je jasno, da Teksašane v prihodnje čaka še nekaj dela. »Res nismo osvojili naslova, a za nami je hudičevo dobra sezona in ponosen sem na vse, ki so pri tem sodelovali,« je razočarano, a odločno po tekmi ocenil Luka Dončić, ki je sezono v NBA sklenil z 28 točkami in 12 skoki.

Na domačem parketu je bilo po nekaj minutah tekme jasno, da Boston ne bo dopustil presenečenja, štafetno palico je prevzel Jayson Tatum, ki je z 31 točkami in 11 asistencami odigral najboljšo tekmo proti Dallasu, svoj delež je dodal še MVP finala Jaylen Brown z 21 točkami. Ko je ob polčasu ravno toliko znašala tudi prednost Keltov, se je v TD Gardnu začelo odštevanje in niti zasuk strelske krivulje navzgor pri Dončiću ni mogel preprečiti konfetov na parketu ene najbolj slovitih franšiz v ligi NBA, ki je proslavila 18. naslov prvakov.