LeBron bo zrušil rekord, Dončić bo ostal brez tekme

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James bo 16. februarja v San Franciscu pri 40 letih začel na svoji rekordni 21. tekmi zvezd, je sporočila liga NBA. Znani sta obe začetni peterki spektakla All-Star, med igralci pa letos ni slovenskega zvezdnika, Luka Dončić je namreč poškodovan že vse od božiča. Za uvrstitev na tekmo zvezd so morali pri ligi NBA računati na glasove javnosti (50 odstotkov), medijev (25) in igralcev (25).

Tudi Jokić in Antetokounmpo

Na zahodu bodo Jamesu (Los Angeles Lakers) družbo delali Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) in Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets). Na vzhodu Giannisu Antetokounmpu (Milwaukee Bucks) družbo delajo dva igralca New York Knicks, Jalen Brunson in Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum (Boston Celtics) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

Naslednji teden bodo znani tudi košarkarji, ki bodo na tekmi zvezd v Kaliforniji nastopili kot menjave.