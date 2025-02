Prvi dvojni dvojček Dončića in šov Jamesa, a brez zmage

Po tednu dni premora, ki je bil v znamenju vikenda zvezd, so se košarkarji Los Angelesa vrnili na parket dvorane Crypto.com v mestu angelov. Luka Dončić ni bil povabljen v San Francisco, a v tednu dni privajanja na novo okolje še ni našel prave strelske forme. Dosegel je prvi dvojni dvojček v novem dresu, 14 točk iz kar 18 metov iz igre pa je bilo premalo za zmago. Lakers so izgubili proti Charlottu s 97:100, popravni izpit jih v noči na petek čaka v Portlandu.

Dončić je tokrat dobil večjo minutažo, na parketu je prebil dobrih 33 minut, odigral je večino drugega polčasa. Ko je bil pred koncem tretje četrtine zaradi dveh tehničnih napak izključen Austin Reaves, je bilo jasno, da bo slovenski zvezdnik na parketu preživel dlje, kot je strokovni štab načrtoval.

V obrambi je bil aktiven, tudi v napadu se je trudil, a so Dončiću zgrešeni meti načeli samozavest. Nekajkrat se je žoga nesrečno odbijala po obroču, premalokrat je šel Luka v značilne prodore pod koš. Zanašal se je na met za tri, a je zadel le eno trojko iz devetih poskusov. Tudi ta ni prinesla preboja in v zaključku tekme je oder prepustil LeBronu Jamesu, ki je igral izvrstno.

V zadnji četrtini je sam zrežiral zasuk, dosegel je 9 točk zapored, tudi izvrstno zabijanje, ki je dvignilo dvorano na noge, v zadnjih sekundah pa ni uspel zadeti dveh trojk za podaljšek. James je tekmo končal s 26 točkami in 11 asistencami, Dončić pa s 14 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami. Iz igre je metal 5/18, zadel je tri od štirih prostih metov in tekmo končal s petimi izgubljenimi žogami ob petih osebnih napakah.

Naslednjo priložnost, da se vrne v strelsko formo, bo Luka imel na voljo že čez manj kot 24 ur, ob 4.00 po slovenskem času Jezerniki gostujejo v Portlandu.

Omejitev igralnega časa je splavala po vodi

Trener J.J. Redick je pred tekmo dejal, da bo omejitev minut za Dončića tokrat nekoliko bolj ohlapna in če bo vse v redu, je na naslednjih tekmah sploh ne bo. Slovenski zvezdnik je tekmo začel v prvi postavi, nekaj minut sta z LeBronom Jamesom odigrala skupaj, nato je šel Dončić na klop, ob začetku druge četrtine sta se zamenjala.

FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

V prvem polčasu je Luka na parketu preživel 15:33 minute, a ob sedmih skokih in petih asistencah zbral le štiri točke. Met iz igre mu ni stekel (2/9), zgrešil je vseh pet metov za tri, tudi dve povsem odprti trojki, ki ju Dončić zna zadeti v miže. A očitno se mu pomanjkanje igralnega ritma in tudi nervoza zaradi igranja v novem dresu še poznata. Ko je ob koncu polčasa zadel cirkuški met s črte prostih metov, je dvignil roki v zrak in pokazal: »Končno!«. A odrešitve še ni bilo, sledila je še ena zgrešena trojka.

Reaves izključen

Dončiću ne gre v napadu. FOTO: Jason Parkhurst/Reuters

V prvih minutah drugega polčasa je bil zelo razpoložen, ki je skupaj z Jamesom in Dončićem lepo kombiniral v napadu, bil pa je najbolj živahen od trojice zvezdnikov Jezernikov. Zadel je tudi trojko in nekajkrat lepo prodrl pod koš, nato pa ga je dobre tri minute pred koncem tretje četrtine iz tira vrgla odločitev sodnika, da ne dosodi osebne napake. Dobil je dve tehnični napaki in bil izključen.

Tri minute pred koncem tretjega dela tekme je šel Dončić na klop. Ustavil se je pri 9 točkah, iz igre meče 3/13, bil je brez zadete trojke (0/6). Dodal je še 9 skokov in 6 asistenc, že v prvem polčasu pa izgubil tudi pet žog. V tretji četrtini je bil Dončić manj agresiven v napadu, a se je izkazal z nekaj dobrimi obrambnimi akcijami, ukradel je tudi eno žogo in po prodoru čez celo igrišče zadel.

Charlotte je v zadnjih štirih minutah tretje četrtine naredil delni izid 17:1 in pred zadnjimi 12 minutami vodi z 69:66, Lakers čaka precej dela, če želijo priti do zmage. Potrebovali bodo tudi bolj razpoloženega Dončića.

Šov LeBrona Jamesa

V zadnjem delu se je Luka vrnil na parket, zadel je trojko z devetih metrov, a glavna vloga v šovu pripada Jamesu, uspelo mu je izjemno zabijanje, po katerem je na tribunah završalo. Moštvi sta se izmenjavali v vodstvu, Dončić pa je v zadnjih petih minutah tekme moral paziti, igral je s petimi osebnimi napakami.

FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

V končnici se Charlotte ni ustrašil priložnosti v Los Angelesu, v zadnjo minuto so vstopili z vodstvom. Luka je ujel žogo v napadu in zadel, nato pa je Rui Hachimura zgrešil dva prosta meta. LaMelo Ball je utišal dvorano s polaganjem in povišal na 98:94, nato je James zadel trojko, a je ostalo le šest sekund igre. Ball je nato zadel še dva prosta meta, pred zadnjim napadom za LA je Charlotte vodil s 100:97. James je imel na voljo dva dokaj odprta meta za tri za podaljšek, a je bil obakrat nenatančen in Lakers so izgubili proti drugi najslabši ekipi vzhodne konference.