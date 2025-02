LeBron: Zdaj se bo izkazala resnica glede Luke

Po premoru zaradi tekme All-Star se bo danes ponoči nadaljevala liga NBA. Najprej se bodo pomerili košarkarji Los Angeles Lakers in Charlotte Hornets na tekmi, ki je bila preložena zaradi požarov v največjem kalifornijskem mestu.

Prvi zvezdnik Jezernikov LeBron James se veseli nadaljevanja sezone in sodelovanja z novincem Luko Dončićem. Štiridesetletni James in 25-letni Dončić naj bi ekipo JJ Reddicka spremenila v kandidata za naslov. Ta čas je LA peti v zahodni konferenci in na dobri poti v končnico.

»Navdušen sem, da smo dodali igralca takšnega kalibra. Je generacijski talent. To mi daje dodatno energijo,« je povedal James. »Komaj čakam, da vidim, kaj lahko narediva skupaj. Doslej sva odigrala samo dve tekmi in mislim, da je imel Luka omejeno minutažo zaradi poškodbe. Ko bo prišel v najboljšo formo, bomo lahko delali dobre stvari na parketu in se bo pokazalo, kam sodimo. Bomo videli.«

Divje na divjem zahodu

Tudi LeBron James ima težave. Izpustil je tekmo All-Star, da je dal čas svojemu gležnju. »Trideset tekem je do konca rednega dela sezone. Na divjem zahodu je zares divje. Zdi se mi pomembno, da pazim nase, saj vem, kaj je pred nami. Upam, da bom lahko igral v sredo proti Charlottu in v četrtek proti Portlandu. Za nas sta to pomembna izziva,« je še povedal James, ki ima skupaj z Dončićem zmago in poraz proti Utah Jazz.

Dončić je imel po šokantni zamenjavi iz Dallasa zdaj teden premora, da je zbral misli in povsem zacelil poškodbo mečne mišice.