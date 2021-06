Legendarni Grk je naznanil, dovolj je bilo!

Sloviti grški košarkar Vassilis Spanoulis se je še pred dnevi pripravljal z reprezentanco za nastop v kvalifikacijah za letošnje olimpijske igre, danes pa je prek družbenih omrežij presenetil rojake. Potrdil je, da je pri 38 letih končal bogato športno pot.



Spanoulis je zadnjih 11 sezon igral v dresu Olympiakosa, s katerim je dvakrat osvojil naslov prvaka evrolige, v letih 2012 in 2013. Leta 2009 je bil evropski šampion s Panathinaikosom pod vodstvom Željka Obradovića, ki mu ni oprostil, da je prestopil k velikemu mestnemu tekmecu, ne da bi mu osebno razkril svojo namero.

Trikrat najboljši na F4 evrolige

Odlični branilec je bil ob vseh treh evropskih zmagoslavjih izbran za najboljšega košarkarja finalnega turnirja, poslovil pa se je kot najučinkovitejši strelec evrolige vseh časov. Dosegel je 4455 točk in izdatno prekosil legendo Barcelone, Juana Carlosa Navarra (4152).



Sedemkrat je proslavil tudi lovoriko za grškega prvaka; štirikrat s Panathinaikosom in trikrat z Olympiakosom. Zelo uspešno je igral za grško reprezentanco, s katero je bil leta 2005 evropski prvak, leto dni pozneje pa svetovni podprvak, potem ko je s soigralci senzacionalno izločil ZDA v polfinalu. Leta 2009 je dodal še bron na EP po zmagi nad Slovenijo na tekmi za tretje mesto.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: