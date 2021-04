Lep večer Luke Dončića in Gorana Dragića

dallassportsfanatic.com.



Takole je Alex Caruso (4) poskusil ustaviti Gorana Dragića. FOTO: Jasen Vinlove/USA Today Sports

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenska košarkarska asa,, sta v ligi NBA prestala lep in uspešen tekmovalni večer. Njuni moštvi sta namreč zabeležila zmagi, oba sta bila učinkovita. Dončić je bil za povrh prvi strelec dvoboja med Dallasom in Milwaukeejem (116:101).Košarkarji Dallasa so tako zabeležili prepričljivo zmago, Dončić je tokrat k njej prispeval 27 točk, ob tem pa še po devet asistenc in skokov. S svojim vidnim učinkom mu je k pomembni zmagi za utrditev v zgornji polovici lestvice zahodne konference pomagal Latvijec, ta je ob 26 točkah zbral kar 17 skokov. »In tako je krepko razbremenil tudi Dončića, na katerem je ponavadi pritisk ključne vloge,« so zapisali na spletni straniMoštvo prej omenjenega Miamija pa je bilo uspešno v ponovitvi lanskega finala. Takrat je namreč v seriji z 2:4 izgubilo proti Los Los Angeles Lakers, to pot je zmagalo s 110:104. Dragić je zbral 10 točk,tri asistence in pet skokov, najučinkovitejši soigralec je bil z 28 točkami