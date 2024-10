Ljubljančani brez možnosti v Laktaših

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v 5. kolu lige ABA brez možnosti za uspeh. Na gostovanju v Laktaših so z 78:91 (56:74, 44:50, 21:28) izgubili proti igralcem kluba Igokea.

Ljubljančani so zaostajali pravzaprav ves dvoboj. Tekmeci so bili boljši pravzaprav v vseh prvinah, katastrofalno pa so odigrali tretjo četrtino, po kateri so si nabrali že 18 točk zaostanka.

Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil Devin Robinson z 19 točkami, a zgolj dvema v drugem polčasu. Gregor Glas jih je dodal 13, podpovprečna pa sta bila Devante Jones s tremi točkami in eno podajo ter Jaka Blažič, ki je dosegel zgolj sedem točk.

Igokea – Cedevita Olimpija 91:78 (74:56, 50:44, 28:21) Dvorana Laktaši, gledalcev 750, sodniki: Nikolić, Jevtović (oba Srbija), Petek (Slovenija). Igokea: Anim 9 (1:1), Gavrilović 4, Jones 20 (7:7), Pušica 3, Ilić 3, Stanković 4 (2:2), Milosavljević 12 (3:3), Simanić 22 (2:2), Marić 3 (3:4), Carter 8 (2:2), Jeremić 3. Cedevita Olimpija: Stewart 2, Robinson 19 (7:8), Jones 3 (0:2), Radović 12, Nikolić 10 (2:2), Glas 13 (2:3), Blažič 7 (1:2), Beringer 4, Geben 2, Ogbeide 1 (1:2), Daneu 5 (1:1). Prosti meti: Igokea 20:21, Cedevita Olimpija 14:20. Met za tri točke: Igokea 11:24 (Simanić 4, Anim 2, Jeremić, Milosavljević, Ilić, Pušica, Jones), Cedevita Olimpija 6:18 (Radović 2, Nikolić 2, Glas, Jones). Osebne napake: Igokea 26, Cedevita Olimpija 26. Pet osebnih: Carter (34.).

Zmaji bodo v sredo v evropskem pokalu gostovali pri solunskem Arisu, v nedeljo pa bodo v Stožicah gostili Budućnost.